A képviselet berendezéseit a Magyar Turisztikai Ügynökség által előírt új, egységes arculatnak megfelelően készítették el, ezáltal egy tágas, igényes környezet fogadja a látogatókat. Áldozó Tamás polgármester a Pápai Médiacentrum érdeklődésére elmondta, a turizmus szerepe a helyi gazdasági életben az elmúlt években egyre jelentősebb.

– A Tourinform-irodának olyan helyen kell lennie, amit a lehető legkönnyebben megtalálnak az idelátogatók, és ez Pápán a Fő tér – vélekedett a városvezető, aki elmondta, az önkormányzat több mint negyvenmillió forintot fordított az új helyiség kialakítására. – Ezt a pénzt a saját tulajdonunkra költöttük, egy régóta üresen álló önkormányzati épületrész állagát újítottuk meg és tettük használhatóvá az iroda számára. A költségek több mint a felét pedig egy sikeres pályázaton elnyert forrás biztosította.

Igényes környezet várja a pápaiakat és a turistákat

Az új iroda feladatköre új szolgáltatásokkal bővül ki, ugyanis hamarosan csomagmegőrzés, mobiltelefon-töltés, ingyenes wifihasználat, fénymásolás, gyereksarok, kerékpáros szervizoszlop is elérhető lesz a helyiségben, ahol egy kis kávézót is kialakítanak a látogatók számára. A pápai Tourinform-irodába évente 7000-7500 látogató tér be, de bíznak benne, hogy a költözésnek köszönhetően tízezer fölé nő az ügyfélszám.