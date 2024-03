A Devecserbe látogatók a térkép segítségével könnyen megtalálhatják és akár be is járhatják az 1848-as utcákat és tereket, hiszen a 2023-as évfordulóra valamennyi, a történelmi eseményekhez kapcsolódó közterületünket új típusú, ugyanakkor kokárdával is kiegészített utcanévtáblával jelöltek. Az információs táblán megtalálható továbbá digitalizálva az az 1898-as közgyűlési jegyzőkönyv, melyet a Veszprém Vármegyei Levéltárban találtak meg, és amely számos devecseri utca átkeresztelésének kezdeményezéséről tanúskodik.

A Szabadság téren, az 1848-as emlékmű környezetében helyezték el azt az információs táblát, amely témája az 1848–49-es magyar forradalomhoz és szabadságharchoz köthető devecseri utcákat ábrázolja

Fotó: önkormányzat

Devecser 100 közterületéből 15 kapcsolódik nevében az 1848–49-es eseményekhez. Ezek közül tízet – Arany János, Batthyány, Bem, Damjanich, Klapka, Kossuth, Táncsics utca, Széchenyi út, Deák és Petőfi tér – 1898-ban neveztek át, miközben további négy – a Deák Ferenc utca, a Fekete Antal utca, a Gábor Áron és a Vasvári Pál utca – később kapta nevét. A korábban a szovjetek emlékét idéző Szabadság tér elnevezése pedig a tavalyi emlékműállítással nyert új értelmet.

A '48-as utca nevek jelölésével kapcsolatos projekt azzal lesz kerek, ha a Szabadság térre kikerült információs táblán leolvasható QR-kódon keresztül a város hivatalos oldalára navigálva valamennyi érintett közterületről olvasható lesz egy leírás.