Köszöntőjében Grőber József polgármester történelmi áttekintést adott a nőnap eredetéről, majd elmondta, hogy Magyarországon először 1914-ben ünnepelték a nőket. Ma a szeretetről, a megbecsülésről, a tiszteletről szól az ünnep. A magyarpolányi képviselő-testület azon dolgozik, hogy a hölgyeknek – és természetesen az uraknak is – megfelelő életkörülményeket teremtsen. A rendezvényeket úgy szervezik, hogy biztosítsák a nők kikapcsolódását is, hiszen ők a család mozgatórugói, feladatuk nem mindig könnyű. A kisgyermekesek hamarosan kérdőívet kapnak, amelyben javaslatot tehetnek arra, hogy milyen eszközöket vásároljanak a főtéri játszótérre, amelyeket hamarosan fel is állítanak.

A képviselő-testület tagjai rendhagyó köszöntéssel készültek, ők maguk adtak műsort. Meinczinger Attila, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Grőber József, Dobosi Gergely jegyző, Takács Ferenc, Sárospataki Albert képviselők és Hornyák Sándor, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület tagja verses-zenés műsorban fogalmazták meg azt, hogy mit jelentenek a hölgyek, majd Johann Strauss Triccs-traccs polkájának paródiáját adták elő. Zongorán kísért Grőberné Adorján Renáta. A műsort követően megvendégelték az ünnepelteket.