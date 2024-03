Az ünnepélyes esemény előtt a házigazda intézmény vezetője, Nagyné Czaun Marianna a veol.hu-nak elmondta, idén immár 35. alkalommal szervezte meg a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány. Nagy volt az érdeklődés, hiszen országosan ötvenezer gyerek oldotta meg a feladatokat Magyarországról, illetve a Kárpát-medence magyarlakta területeiről. A szerdai veszprémi eredményhirdetésen 103 gyermeket díjaztak másodiktól tizenkettedik évfolyamig. A döntőt majd Kecskeméten rendezik meg április második hétvégéjén.

Kossuth Lajos Általános Iskola adott helyet a Zrinyi Ilona matematikaverseny díjátadójának

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az eredményhirdetésen Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a vendégeket. Úgy fogalmazott, 35 év nagyon nagy idő egy verseny életében, amelynek általános iskolásként ő maga is részese volt. Hozzátette, ha valaki elindulhat egy ilyen megmérettetésen, már az is nagy eredmény, akik pedig díjazottak, ők tényleg a legjobbak. Ez nemcsak a matematika, hanem a kreativitás, a problémamegoldás és a feladatmegoldás ünnepe is. Szerinte nagyon sokat lehet tanulni egy-egy matekpéldán keresztül, ami az életbe kilépve jól jöhet. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a verseny lebonyolításában: pedagógusoknak, felkészítő tanároknak és szülőknek. A fiatalokat arra biztatta, hogy a jövőben is sokat foglalkozzanak a matematikával.

A házigazda iskola mellett vármegyénkben a versenyt a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, a veszprémi Lovassy László Gimnázium és a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma segítette. Az elismeréseket Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere és a fent említett iskolák igazgatói adták át. A részletes eredmények ITT olvashatóak.