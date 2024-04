A balatoni események segíthetnek a turisták hangulatának javításában és könnyebbé tehetik az életmódváltást is – olvasható a Balatoni Turizmus Szövetség közleményében. A szervezet rávilágít arra is, hogy egyre több a sportos rendezvény a Balatonnál, ami jót tesz a szállodák és a szobakiadók forgalmának. Az aktív pihenést kedvelő vendégeknek köszönhető, hogy több ezer vendég érkezett az elmúlt hétvége húsvéti futó- és kerékpáros versenyeire is. A balatoni események nagy előnye, hogy ezekre nemcsak a profikat várják, hanem azokat akik most gondolkodnak az életmódváltásban. Az ilyen eseményekre már külföldről is regisztrálnak a vendégek. Jó példa erre a hamarosan elstartoló balatonszárszói esemény, amelyre azokat is várják, akik abban bíznak, hogy a hangulatuk is javul majd egy kis mozgástól – nyilatkozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Illusztráció

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Április 6-án Balatonszárszón várják a családokat. A rendezvényen leginkább azt szeretnék népszerűsíteni, hogy a gyerekek és szüleik egész évben sportoljanak – mondta Gutman-Zsakovszky Zsuzsanna, a BalatonVadóca Tavaszi Futónap egyik kitalálója, aki azt vallja, hogy a sportolás, akármilyen szinten is űzzük, hozzájárul testi-lelki egyensúlyunk megőrzéséhez és segít a legmélyebb szakadékból is kimászni. Egyszóval, nincs más hátra, mint futócipőt húzni és belevágni! „A férjemmel mindketten hobbifutók vagyunk, és amióta gyermekünk született, szerettünk volna családként is sportos és kikapcsoló rendezvényekre járni. Szerencsére a Balatonnál is számos ilyen rendezvény elérhető, de szerettünk volna saját otthonunkban, Balatonszárszón is útjára indítani egy ilyen jellegű kezdeményezést. Korábbi tömegsportrendezvényeinkre az ország minden szegletéből, sőt Szerbiából és Ausztriából is érkeztek versenyzők, és már idén is van külföldi rajthoz állónk" – mondta a szervező.

Természetesen Füred Kapitányt, a balatoni mesehőst is bevonták az akcióba, az ő részvételével szervezik meg a legkisebbek futamát, akik megelőzik a láthatatlan szuperhőst, azok mind jutalmat kapnak. A tavaszi koncepció célja az, hogy ne csak a sportot szeretőket célozzák meg, hanem a családi programok után áhítozókat is. „Ébred a természet, jó kint lenni a szabadban, érdemes felhívni a figyelmet a balatoni élet szépségeire. A tavaszi futónap kísérőprogramja a déli part vidéki ízeit szeretné megmutatni az érdeklődőknek: a környékbeli, kötcsei, balatonszemesi balatonőszödi, szóládi és szárszói kistermelők, vállalkozók termékeivel találkozhatnak, akik ellátogatnak hozzánk" – mondta lapunknak a szervező.

Sokak számára hangulatjavító lehet Szőlősgyörökre ellátogatni, ahol április 6-án tartják a Tulipánszüret és Piknik elnevezésű eseményt. Itt 100 tulipánfajtából fajtából álló mintakertet hoztak létre, amely ötletet adhatnak otthoni kertek kialakításához is. A kisebb gyerekekkel programot kereső családoknak pedig azt ajánlják, hogy látogassanak el a Badacsonytomajban található Folly Arborétumba, ahol ezen a napon egy szabadtéri "szabadulószobát" rendeznek be. A kódokat megfejtő családok olyan természetismereti információkat szerezhetnek a játék során, amelyeket a gyerekek az iskolában is hasznosítani tudnak a tavaszi szünet után.