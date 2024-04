Az esemény második részében az igazgatóhelyettes asszony a 2024. április 19. és 21. között megrendezendő VII. Lélektől Lélekig Színház Gyógyító erejének fesztiválja programját ismertette. Borítékolható, hogy az eredetileg az ő ötlete nyomán megszületett – egy ideje már külföldi művészeket is felléptető – összművészeti fesztivál idén is tömegeket vonz majd. Egyedülálló különlegességekre számíthatunk, így például a néhány éve pár óra alatt minden előjel nélkül, máig kiderítetlen okból lebénult fiatal táncművész, Horváth Renátó életét, küzdelmeit bemutató Testbe zárt ima című táncelőadásra, a két, egymástól merőben eltérő egyéniség összecsapását sok-sok humorral ábrázoló Balkon kilátással című vígjátékra, illetve a lengyelországi Lublinból érkező Teatroterapia Lubelska színművészei előadta Makrancosok című színműre. A Petőfi Színház egyebek mellett a rákbetegség témáját különleges módon körüljáró Happy Ending című drámával, a gyásszal foglalkozó IMAgináció című prózai színművel készül, emellett az érdeklődők megtekinthetik a Vuk című mesejátékot is. Tóth Gabi Ki ítélkezhet? című koncert-beszélgetését valószínűleg ugyancsak hatalmas érdeklődés kíséri majd. (A fesztiválról természetesen részletes tudósítást adunk majd.)

E fesztivállal felbecsülhetetlen értéket teremtett a Petőfi Színház. Ám lényegében ezt teszi az év minden napján, a szépbe, a jóba vetett rendíthetetlen hittel. A szó legnemesebb értelmében küldetése van. Az államtitkár asszony frappánsan foglalta össze, hogy miről is van szó: „Gyakran érezzük úgy, hogy az útjelzőket folyton kihúzzák vagy áthelyezik. Vannak mégis köztünk sokan, akik összeszedik és újból leszúrják azokat. Ilyen a Veszprémi Petőfi Színház vezetősége és kollektívája.” Köszönet érte.