Kontrát Károly országgyűlési képviselő közös sikernek nevezte a közpark létrehozását, ahol a kutyák gazdái is közösségi életet élhetnek, beszélgethetnek egymással. Bóka István polgármester köszönettel szólt a kormányzat, a képviselők támogatásáról, Gáspár Ákos képviselő, önkéntes, valamint a parkot kialakító Probio Zrt., a hivatalból Kosler Zoltán irodavezető és Brenner Klára pályázatkezelő munkájáról.

– Távol a lakóházaktól, de pár perc sétára található a hatezer négyzetméteres, kerítéssel körbevett közpark, ráadásul gyönyörű környezetben, vélekedett Gáspár Ákos önkormányzati képviselő, az Észak-balatoni Ebmentő Egyesület önkéntese. Hozzátette, a kutyabarát közparkra nagy igény mutatkozott, régóta tervezték. Létrehozását a Balaton Fejlesztési Tanács mintegy 40 millió forinttal támogatta, melyhez több mint 21 millió forint önrészt biztosított a város önkormányzata.

Gáspár Ákos megjegyezte, szívügye az állatvédelem, így nem volt kérdés számára, hogy képviselőként is a kutyafuttató mielőbbi megvalósításán dolgozzon. Ennek érdekében az elmúlt időszakban sokat egyeztetett Bóka István polgármesterrel és Kosler Zoltánnal. A parkban itatót helyeztek el, sok fát elültettek, rendbe tették a zöld területet, gyalogutakat építettek, kiépítették a közvilágítást, a kis testű kutyáknak külön részt alakítottak ki, és ügyességi eszközöket is kihelyeznek majd az ebeknek. A parkba sport- és fitneszeszközöket is telepítettek, így például pingpongasztalt, gyermekkötélpályát, baba-mama hintát, ivókutat, játszóvárat. – Célom, hogy a park élettel teljen meg, ezért programokat szervezünk, együttműködve a Balatonfüredi Ebrendészeti Teleppel, hogy együtt hívjuk fel a figyelmet a felelős állattartásra, az örökbefogadás jelentőségére – hangsúlyozta Gáspár Ákos.

Az átadón Szabó Sándor vezetésével a helyi kutyaiskola tartott bemutatót, Egyed Katalin gyermektáncházzal várta a kicsiket, és lehetőség volt népi fajátékok kipróbálására is. A felnőtteket Mészáros Klára mozgatta, tornáztatta meg, a balatonfüredi utánpótlás-focistákkal és kézilabdásokkal közös játékra hívta a gyermekeket.