Erre hívja fel a figyelmet közleményben a Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság. A NAV az adószámlán tartja nyilván ügyfelei adó-, vám- és egyéb fizetési kötelezettségeit, valamint az ezekkel kapcsolatos befizetéseket, kiutalásokat és átvezetéseket. Ha valakinek van adóazonosító jele vagy adószáma, adott már be bevallást a NAV-hoz, fizetett már adót, esetleg illetéket, akkor biztos lehet benne, hogy van adószámlája a NAV-nál. A NAV-Mobil „Adószámla-lekérdezés” menüpontjában bármikor, pillanatok alatt ellenőrizhető ez az egyenleg, illetve pdf-formátumban az is letölthető, hogy mely adónemeken fennálló tartozásokból, illetve túlfizetésekből ered. Így nyomon követhető például a bevallások benyújtása után, hogy az adatokat a NAV rendben lekönyvelte-e, illetve az egyes befizetések után, hogy azok megjelentek-e az adószámlán. Hasznos lehet továbbá ellenőrizni az egyenleget például adóigazolás igénylése előtt is, mert a rendezetlen tételek így még az eljárás előtt befizethetők.

Az adószámla ellenőrzéséhez KAÜ-azonosításra van szükség, de az applikációban beállítható jelkód, illetve biometrikus azonosítás is, amellyel még gyorsabban hozzáférhető a felület. A Google Play és az App Store alkalmazás-áruházból letölthető NAV-Mobil számos más funkciót is tartalmaz, lekérdezhetők benne a foglalkoztatási adatok, egyszerűen befizethető a gépjárműadó, ellenőrizhetők az üzleti partnerek adatai, és sok más hasznos információval, kalkulátorral, adatbázissal segíti az adózást, derül ki a tájékoztatóból.