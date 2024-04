Zirci olvasónk szerint az SMS-ről, amelyet nyugdíjas hölgyként kapott ma, ordít az átverés, a hiteltelenség. Okosan figyelmen kívül hagyta, véletlenül se kattintott rá az üzenetben lévő linkekre. Késedelmes fizetés telefonüzenetben és szabálysértési akta a hatóságtól ilyen módon? Na ne! Reméljük, bárkinél is próbálkoznak ezzel, nem veszi be.

A csalók legújabb trükkje, hogy a rendőrség nevében próbálkoznak pénzt szerezni tőlünk, adathalász SMS-sel

Fotó: olvasó

Ám olvasónk tart attól, hogy a gépjárműadó befizetésének határideje környékén, ami most volt, páran beleeshetnek a csapdába, ezért küldte el telefonja képernyőfotóját szerkesztőségünknek. Tanuljanak példájából, ne ugorjanak be digitális álrendőröknek, mert már ilyenek is vannak, így is próbálkoznak a csalók!