– A pályázati alap, amiből Nagyesztergár támogatást nyert a községháza átalakítására, egy uniós program. Azért kap hazánk ilyen forrást az Európai Uniótól, mert a tagállamaiban működő vállalkozásoknak megnyitottuk a piacunkat. Ezért cserébe ilyen módon biztosítják a felzárkózási lehetőséget. Így valósulhattak meg több kistelepülésen is többek között klímabarát, energiahatékonysági beruházások. Enélkül Nagyesztergárnak sem lett volna erre saját forrásból ereje – kezdte beszédét a honatya.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Schäffer Zoltán plébános és Szirbek Tiborné polgármester az átadóünnepségen

Fotó: Rimányi Zita/Napló

– Az pedig, hogy az energiahatékonyság miért fontos, legkésőbb tavaly leesett mindenkinek, az ukrajnai háború következtében megemelkedő fűtési költségek miatt. Jelentős megtakarítást érhet el ez a bakonyi falu is a napelemekkel, a födémszigeteléssel, a nyílászárók cseréjével, a falak hőszigetelésével. Mondhatni, becsomagolták a községházát, és a környezete is megszépült, kényelmesen használható parkolót alakítottak ki mellette – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az ünnepségen, és beszélt arról, hogy a kormány energiahatékonysági programot hirdet családoknak is, hatmillió forintot kaphatnak épületek ilyen célú átalakítására, egymillió forintos önrész mellett, s harmincszázalékos energiamegtakarítást kell elérniük.

Szirbek Tiborné polgármester hangsúlyozta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 148,5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat az átalakításokra.