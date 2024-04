Az, hogy posta, reptér, csomagküldők...ugyan, kérem, hol van az már, ki dől be nekik? Bedurvultak az online átverők, hangzatos nevekkel, hangzatos külföldi cégekkel dobálóznak már, ha „eredményt” akarnak elérni! Sok ismerősöm van a közösségi oldalakon, sokan látták a múltkori trükköket, most is az egyik ismerősöm hívta fel a figyelmemet az alábbi üzenetre. Ha ezt valaki látja, akár komolyan is veszi. Én annyira nem, hogy utána sem néztem, létezik-e egyáltalán kanadai királyi bank. Azonban ha van is, és olyan magyar, aki még elhiszi, hogy egy kanadai bank vezérigazgatója üzenetben keresi fel a magyar embereket? Remélem, hogy nincs. De sajnos van…

Bedurvultak az online csalók, módszereik viszont finomodnak

Fotó: Benkő Péter/Napló

Ne ugorjanak be semmi ilyen és ehhez hasonló olcsó trükknek, mert annak bizony ára lehet, célja pedig ma már egyértelmű: adathalászat, címek, nevek, számlaszámok, egyéb adatok megszerzése. Komoly cégek, bankok ehhez hasonló csatornákon nem keresnek meg senkit. Pláne nem egy vezérigazgató, akinek a kép alapján két neve is van. Bocsánat: „vezérigazgató”. Hiszen az online térben bárki bármivé kinevezheti magát. Bizonyára a név is kamu, meg a kép is. Ne engedjük, hogy csak egyetlen lépéssel is előttünk járjanak!