Kovács Zoltán országgyűlési képviselő mint a Fidesz választókerületi elnöke jelentette be, hogy pártjának Ottó Péter a zirci polgármesterjelöltje, aki egyébként jelenleg is vezeti a várost. Erről korábbi cikkünkben írtunk. Szerdán azokat is bemutatták, akik a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei lesznek az idei önkormányzati választásokon a bakonyi kisvárosban.

Képünkön a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei láthatók, az őket bemutató országgyűlési képviselővel és a polgármesterjelölttel: Detre Balázs, Kukoda Norbert, Jelencsics József, Varga Zita, Kurtus János, Kovács Zoltán, Ottó Péter, Nagy Tamás, Horváth Attila és Hellerandt Ferenc

Fotó: Rimányi Zita/Napló

– Jelöltjeink mind ismertek a városban közösségi tevékenységeik révén és többségük az elmúlt ciklusban önkormányzati képviselőként dolgozott, így közös munkájuk eredményének vannak látható jelei. Zirc az elmúlt öt évben régóta nem tapasztalható mértékben fejlődött, négymilliárd forint értékben valósultak meg beruházások önkormányzati projektként, és emellett egyházi és civil szervezetek programjai teljesültek – mondta el a honatya. Ottó Péter arról beszélt, hogy idén ünnepli várossá válásának negyvenedik évfordulóját Zirc és ez alkalmat ad a visszatekintésre. Szavai szerint az elmúlt években nehezített pályán – járvány, háború a szomszédban – sikerült a városnak elkezdett projektjeit befejeznie.

A képviselőjelöltek sorban mutatkoztak be és többen kiemeltek az elmúlt évekből egy-egy olyan fejlesztést, amire büszkék. Varga Zita általános iskolában tanít. Felmenői száz éve részt vesznek Zirc közigazgatásában, ő az emberi kapcsolatok terén szeretné továbbra is szolgálni a várost. A Zircikon fesztivált említette meg, amelyen a helyi értékek kaptak helyet a programban neves fellépők mellett. Ígérete szerint továbbra is nyitott lesz a szíve és a füle a városlakók megkereséseire. Kukoda Norbert környezetvédelmi szakértő, vállalkozó. Úgy véli, a városvezetéshez komplex tudás szükséges, amihez hozzá tud járulni saját tapasztalataival. Nagy eredménynek tartja, hogy Zirc teljesen csatornázottá vált a közelmúltban. Nagy Tamás mezőgazdasági területen dolgozik Szépalmán és növényvédelmi szaktanácsadással foglalkozik. Összetett problémákat átlátó tudását szívesen kamatoztatja a város érdekében és úgy véli, a nagy energetikai beruházások éppúgy fontosak egy település élhetősége szempontjából, mint a közérzetjavító apróságok, az azokat segítő intézkedések.

Detre Balázs gépészmérnök és szakközgazdász, multiknál dolgozott, dolgozik. Az a célja, hogy a helyiek megélhetését és lakhatását segítse. A munkahelyteremtés és a lakótelkekhez jutás terén szeretne továbblépést elérni, új lehetőségeket teremteni Zircen. Horváth Attila szakképző iskola igazgatója és főként az emberi kapcsolatok ápolása terén tehet a városért, leginkább pedig Zircnek azokra a projektjeire büszke, amelyek azt szolgálják, hogy zöld város legyen, maradjon. Megemlítette a városközpont zöldítését, átalakítását az apátság előtt és az új piacot, amelynek szombati vásáraiba sokan szívesen járnak. Hellebrandt Ferenc jelenleg alpolgármester és eddig a városi beruházások műszaki teendőinél jöttek jól mérnöki tapasztalatai és az a tudása, amit igazságügyi szakértőként gyarapított. Ezután is segíthet e téren és megemlítette, hogy az elmúlt években 23 helyszínen valósultak meg kisebb-nagyobb fejlesztések Zircen.

A június 9-i önkormányzati választásokon Zircen a jelenlegi képviselőtestület több tagja a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul ismét a közigazgatási posztért. Ottó Péter jelenlegi polgármester is folytatná munkáját

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Ők jelenleg is képviselőtestület tagjai. Most szeretne bekerülni az önkormányzatba Kurtus János, aki tanár és informatikus. Netes felületeken sikerrel népszerűsíti a Bakony csodáit és civil szervezetekben tevékenykedik. A turizmus és a természetvédelem terén szeretné képviselőként is szolgálni a várost. Jelencsics József sportoló, nemsokára megszerzi a futballedzői diplomát. Tapasztalatokat szerzett külföldön és a fővárosban is, szeretne Zirc sportéletéért képviselőként is dolgozni.