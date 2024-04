– A Petőfi Művelődési Házban a TOP Plusz európai uniós pályázaton kizárólag energetikai felújításra elnyert 380 millió forint támogatásnak köszönhetően folyik a külső falak és a lapos tető hőszigetelése, ide napelemeket is kihelyeznek, és hőszivattyúval oldják meg a fűtést. A felújítás alatt zavartalanul működik az intézmény. A LEADER-pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a két pumpapálya építése is folyamatban van a Rákóczi-iskolával szemben és a Hunyadi téren, mindkét helyre teqballasztalt is kihelyeznek – tájékoztat Pergő Margit. A polgármester a beruházások kapcsán elmondja, a Szegfű és Orgona utca kereszteződésében járdát újítanak fel, akadálymentes közlekedésre alkalmas felületet alakítanak ki, és a csapadékvíz biztonságos elvezetését oldják meg. Majd a Veszprémi úti üzletsornál a boltokhoz vezető lépcsőfeljárót bontják el és új, akadálymentes közlekedésre alkalmas, korláttal ellátott feljárót építenek a helyére.

Az idei beruházások része a Veszprémi út elején a lépcsők elbontása, akadálymentes közlekedés biztosítása

Fotó: Bálint-Ábrahám Edit

– A Süni óvoda konyháján már kicserélték a régi nyílászárókat, az önkormányzat további forrást biztosított hőszigetelésre, tetőcserére, ezekre is hamarosan kiírjuk a pályázatot. A Szabadság téren új parkolót, valamint biztonságos járdát alakítunk ki, amivel rendezetté válik a körforgalom közeli központi terület – mondja el a polgármester, s beszámol róla, a Kossuth utcában szennyvízakna javítása történik, mely hamarosan elkészül, s várhatóan megszűnnek a gyakori elzáródások.

A Szabadság téri beruházással rendezetté válik a körforgalom közeli terület

Fotó: Bálint-Ábrahám Edit

– Megtörtént a temető bővítéséhez szükséges telekhatár-rendezés, az új temetőrész kerítésének építését is hamarosan elkezdik, majd ezt követi a sövényültetés és a fásítás – tudtuk meg.