Az első részben a Lohonyai–Nagy duó Megrekedt az idő című lemezbemutató koncertjét hallhattuk.

A Lohonyai-Nagy duó dalait a nézőtéren ülő fiatal egyetemisták együtt énekelték az előadóval

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A székesfehérvári, „civilben” irodalomtanár Lohonyai Zoltán 1980-tól ír verseket és dalszövegeket, mely utóbbiakból máig nagyjából kétszázötven született. A ’80-as, ’90-es és 2000-es évek termésének legjava 2020-ban Dallamtalanul címen kötetbe rendezve is napvilágot látott. Az ihletforrásként elsősorban József Attilát, Ady Endrét és Szilágyi Domokost, illetve Bereményi Géza és Cseh Tamás munkásságát megjelölő szerző költeményei egytől egyig izzóan vibrálóak és igen mély gondolatiságúak, ugyanakkor nem pakolnak mázsás súlyokat a hallgatóra. Nem is vágják pofon, inkább baráti cinkossággal rákacsintanak. Így is ért mindenki mindent. A tartalomhoz illő megzenésítésről Berzevici Zoltán (ének, gitár), Lohonyai Zoltán (ének, gitár) és Nagy Ferenc (nagybőgő) gondoskodnak – most a már hosszú ideje összeszokott trió utóbbi két tagját láthattuk-hallhattuk. Mindennél többet elmond az, hogy a tavaly megjelent, húsz dalt tartalmazó album dalait a nézőtéren ülő fiatal egyetemisták együtt énekelték az előadóval.