A térség országgyűlési képviselője, Ovádi Péter kormánybiztos (Fidesz–KDNP) is meglátogatta a tanórát, ám előtte elmondta, egy jobb közösség jön létre akkor, ha állatasszisztált foglalkozások vannak.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Örülök annak, hogy a Deák-iskola is nyitott volt erre a programra. Különösen annak tudatában, hogy kormányzati szinten is azért dolgozunk, hogy a felelős állattartásra felhívjuk a figyelmet, és be tudjuk vinni azt az oktatásba – fogalmazott a veszprémi politikus.

Elmondta, a felelős állattartásra mindenhol fel kell hívni a figyelmet, de talán legjobban a gyermekeknél. Szerinte azért fontosak az ilyen és ehhez hasonló tanórák, mert vannak olyan gyermekek, akik távolságtartóak az állatokkal, ám egy-egy ilyen órával csökkennek a távolságok. Ugyanakkor a Pumi is jó szolgálatot tesz ebben a munkában, hiszen, ha nem is lesz a gyereknek kutyája, legalább kipróbálhatja azt, hogy ő hogyan tud segíteni akár egy sétáltatással.

– Amikor a Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központot létrehoztuk, akkor is elmondtuk: többet szeretnénk, mint egy menhely. Kell egy olyan közösségi tér, egy edukációs központ, ahol a felelős állattartásra fel tudjuk hívni a figyelmet – mutatott rá Ovádi Péter, aki hozzátette, pár hónapos működés után kijelenthető, hogy nagy sikere van Veszprémben a kompetencia-központnak.

– Rengeteg önkéntesünk van, nagyon sok örökbefogadáson vagyunk túl. Ez mind azt mutatja, hogy jó döntést hoztunk akkor, amikor Veszprémben létrehoztuk ezt a műhelyt – mondta a parlamenti képviselő.

Horváth Szilárd, az iskola igazgatója lapunknak elmondta, nagyon érdekes és izgalmas délelőttnek néznek elébe, ami egyébként egy hagyományos magyaróra, míg a kutyának a feladata ezen belül egyrészt a motiváció, másrészt pedig bizonyos vonatkozásban az aktív részvétele a tanítási órán.

– Maga az óra nálunk még újdonság, de az állatoknak a terápiában, az oktatásban történő szerepe nem teljesen új keletű dolog. Ez a magyar közoktatásban most megjelenő irányzat egy újabb lehetőség arra, hogy mivel tudjuk eredményesebbé, hatékonyabbá tenni az oktatást – mondta az intézményvezető.