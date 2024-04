Az Arácsi Népháztól indul az Arácsi detektívek a balatonfüredi értékek nyomában című értékkereső, nyomozós játék 11 órakor. Az előzmény, hogy a BVÉB 13+1 huncut tagja elbújik Arácson, és egy menetlevél segítségével lehet megtalálni őket. A nyomravezetőknek jutalom jár. 16 órától rendezik meg az Értékek délutánját a népházban. Itt a Balatonfüredi Értéktárba felvett új értékeket mutatják be és okleveleket adnak át. Szerveznek futóversenyt, majd Kovács Emőke, a Balaton történetének kutatója Balatoni Értéktár – 200 év a Pannon tenger múltjából című könyvét mutatják be író-olvasó találkozón. Este szeretetvendégségre hív mindenkit az Arácsért Alapítvány. Szombaton vezetett arácsi sétán is részt lehet venni.