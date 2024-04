A tanácskozást követően Campanari-Talabér Márta lapunknak elmondta, a legutóbbi felülvizsgálat óta igény merült az elsőbbségadási viszonyok megváltoztatására Inotán, ahol a Radnóti Miklós utca ága a volt posta és a faluház közötti szakaszon egymáshoz csatlakozik. A Tési-dombon található Bezerédi utcából is érkezett javaslat, miszerint az utca mindkét oldalán való megállás tiltása csak az egyik oldalra vonatkozzon, így csak a családi házak felőli oldalon marad a tiltás. Ugyanis az épületek lakói a közelben más parkolási lehetőséget nem találnak. Emellett az önkormányzat megkezdte a terveztetését újonnan létesülő parkolóknak is – mondta el a városvezető, hozzátéve, hogy a Kastélydomb utcának az Erdődy Pálffy Tamás utca és a Május 1. utca közötti szakaszát, illetve a belvárosban a Fehérvári út 2–8. épület előtti útszakaszt egyirányúsítják annak érdekében, hogy ezeken a szakaszokon is lehetőség nyíljon a gépkocsik parkolására.

A tanácskozás egyik kiemelt napirendi pontja a településrendezési eszközök módosításáról szóló előterjesztés volt. A szabályozás átdolgozására a Várpalotán működő gazdasági társaságok ilyen irányú, az önkormányzathoz intézett kérelme, illetve a Szent István út–Hétvezér utca csomópontban létesítendő körforgalom megépítése miatt volt szükség. Emellett a képviselő-testület szavazott a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját illetően is, melyet vita nélkül, egyhangúlag fogadtak el.