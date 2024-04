Az I. Bioracer Zirc Grand Prix Országúti Mezőnyversenynek május 12-én, vasárnap Zircen, az Alkotmány utcában lesz a rajtja és egy darabig a 82-es főúton haladnak a városban a versenyzők, de hamar letérnek róla, Mór irányába fordulnak. Később a Bakony fővárosának nevezett kisvárosba érnek vissza, egy gyönyörű helyen vezető kört megtéve. A városháza közelében alakítják ki a célt.

Most Zircre készülnek a hazai biciklizők legjobbjai, képünk még tavaly készült a Tour de Hongrie versenyen

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A verseny pontos útvonalát főként a környéken lakóknak érdemes ismerniük, az Zirc után Nagyesztergárra, majd Dudarra, Cseténybe és Szápárra vezet. Utána Tés, Bakonynána és Olaszfalu következik, onnan megint a 82-esre fordulhatnak a versenyzők, hogy Zircre visszatérjenek. A városban tudomásunk szerint több kört is megtesznek. Így a hétvégén a Balatonról Győrbe hazaindulóknak is érdemes erre számítaniuk.

Ezen a szép részen, a gesztenyefasor ágai alatt is elhalad a kerékpáros futam a Magas-Bakonyban

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Az I. Bioracer Zirc versenyt a zirci Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület szervezi meg a Magyar Kerékpáros Szövetség Ligakupa versenysorozatának állomásaként, ahogy korábbi cikkünkben erről már írtunk. A rendezők által közzétett felhívás szerint a biciklizők ötven-hatvan kilométer per órás sebességgel vagy ennél is többel haladhatnak a sík és a lejtős részeken, lakott területen belül is. Ezt az autósoknak, a gyalogosoknak is figyelembe kell venniük.

A futam ideje alatt, 11 és 16 óra között időszakos forgalomkorlátozásokra, terelésekre, zárásokra és megnövekedett kerékpáros forgalomra kell számítani.