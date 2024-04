A 82-es főút veszélyes szakasza 57 perce

Hiányos a szalagkorlát a cseszneki szerpentinen – Videón mutatjuk, hol legyen óvatos!

A napfelkelte és a bakonyi vár látványa miatt is érdemes megnézni videónkat, amit a 82-es főút cseszneki szerpentinnek nevezett szakaszán vettünk fel, de főképpen azért, mert meg tudják számolni, hány helyen hiányos ezen az amúgy is veszélyes szakaszon a szalagkorlát. Javításra vár. A közútkezelő arra a kérdésünkre is válaszolt, miért sérült meg.

A Veszprémet Győrrel összekötő 82-es főúton készítettünk videófelvételt, a cseszneki elágazótól – ami a faluba a Gerendavágásnak nevezett szakaszon vezet – egészen a bakonyszentkirályi kereszteződésig. Egyrészt, mert ez az egyik gyönyörű része a Magas-Bakonynak, másrészt azért, mert jelenleg feltűnően sok a sérülés a szalagkorláton, amit piros-fehér sávos figyelmeztető oszlopokkal jeleznek is. A hegység őrének is nevezett erődítményre, a cseszneki várra remek kilátást nyújtó pihenő előtt és után is több ilyen hely van, a szalagkorlát hullámvonalat vet, tartóoszlopai kidőltek, pedig elég meredek a hegyoldal. A sávos terelőtáblákat ideiglenesen helyezte ki a közútkezelő a cseszneki szerpentinnél a 82-es főútra, a korlátok javításáig

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Olvasóinkat érdekli, mitől rongálódtak meg ezek vagy mitől romlott le az állaguk ennyire. Balesetek, vadak miatt? Esetleg a padkát erodálja az időjárás, a nagy forgalom miatti terhelés? Mikor várható a javításuk, a pótlásuk? – ezt is megkérdeztük a közútkezelőtől.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. lapunknak küldött válasza szerint a 82-es főút melletti szalagkorlátokon folyamatosan keletkeznek balesetekből bekövetkező sérülések, emiatt a veszprémi mérnökségük folyamatosan végzi a sérült részek cseréjét. A sebességkorlátozó és a sávos terelőtáblák ideiglenesen kerültek ki a korlátok javításáig – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

