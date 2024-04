Megtudtuk azt is, hogy a beruházás 20 millió forintba került, a részletekről Kovács Zoltán, a városüzemeltetési iroda vezetője beszélt a Napló érdeklődésére. A kutyafuttató 1900 négyzetméteren lett kialakítva, amit körbekerítettek és félbeválasztottak játszós és futtatós részre. A bejáratot zsiliprendszerrel oldották meg azért, hogy aki belép, akár le is tudja venni a pórázt a kutyáról. Ugyanakkor szemetesek is kikerültek, a háztartási hulladék mellett kutyagumi gyűjtésére alkalmas is rendelkezésre áll. Mindezek mellett játszóeszközök, ülőalkalmatosságok és esőbeálló épület is került a helyre. De ez nem minden! A veszprémi önkormányzat telepített ivókutat és egy homokozósarkot is a legkisebbeknek.

Az átadás előtt úgynevezett engedelmes bemutatót tartott Logan nevű öt és fél éves belga juhászkutyájával a Balatonalmádiból érkezett Tusjak Pál, aki nyolchetes kora óta neveli és képzi a kutyát.