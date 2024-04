A húsvéti hosszú hétvégére 16 tippet adtunk cikkünkben a Bakony-régióban élőknek és azoknak, akik ide akartak látogatni, jórészt ünnepi programokat ajánlottunk a kirándulási lehetőségek mellett. Most a jó időre gondolva főként túracélpontokat gyűjtöttünk egy helyre, pár különlegesen szép helyet, kilátópontokat.

A kertbarátok ünnepe keretében idén mag- és növénybörze is lesz Zircen, a piactéren

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Milyen kertem legyen? – A kertbarátok ünnepén a Bakonyi Zöldkör keretében ez lesz a téma

A kertbarátok ünnepét Zircen, a Bakony fővárosában, a Reguly-múzeum kertjében idén április 6-án, szombaton rendezi meg a Bakonyi Zöldkör. (Részletek cikkünkben.) A délelőtti programmal párhuzamosan tartják meg a termelői és kézműves piacot ugyanitt, s délután a vásártéren 12 és 15 óra között mag- és növénybörzét tartanak, csereberélni lehet azokat. Ültetőszalagot és jelölőtáblát a zero waste, a hulladékmentesség jegyében lehet készíteni. Árgyelán Alexandra a kert témában 13 órától tart előadást. A kaktuszkiállítást is a kertbarátok ünnepe keretében lehet megtekinteni.

Közös kirándulás a Tési-fennsík kilátójához

A Széchenyi Zsigmond-kilátóhoz mehetnek el az érdeklődők tési kirándulás keretében a Szelfi Off Túracsoport szervezésében. Április 5-én, pénteken 10 órakor lesz a találkozó. Előzetes jelentkezés szükséges.

Az alsóperei arborétum

Fotó: Mészöly János / Forrás: Olvasó

Nádasdy Ferenc gróf hozott létre angolparkot a Zirci-medence déli részén

"Alsóperepusztán található a Nádasdy-park, másik nevén az Alsóperei Arborétum. A parkot gróf Nádasdy Ferenc (1842–1907) hozta létre angolpark jelleggel. Itt a Bakony jellegzetes fafajtái, egzóták (fenyőfélék, díszcserjék) találhatók csodálatos környezetben. Érdekessége az arborétumnak a "Példaképek emlékparkja" sétaút, amelyet 2013-ban alakítottak ki a park felújítás során. Minden évszakban csodaszép hely" – írta veszprémi olvasónk, Mészöly János.

Kucsmagombát kereshetünk Zirc környékén, de csak ellenőrzés után fogyasszuk el!

Fotó: Kovács Alfréd / Forrás: Olvasó

Kucsmagombakeresés a tavaszi szünetben nagyikkal, unokákkal

"Az idén is, mint mindig, az unokáink itt nálunk, Zircen töltik az iskolai szünetüket. A sok program között mindig szerepel a bennünket körülölelő, ámulatba ejtő, magasságokat elérő fák alkotta erdőkben való túrázás. Az élményt növelte idén,hogy az ilyenkor növekedő, ízletes kucsmagombák keresését is beiktattuk. A feladatot nagyban nehezítette, hogy a száraz falevelek és a közöttük megbújó gombák szinte azonos színűek. A fotók igazolják, hogy sikeres volt a vadászat, a kellemes testi fáradságon kívül lelki élményekkel is gazdagodtunk. Az unokáink is ismerik és be is tartják a túrázással, a gombászással kapcsolatos szabályokat, amikre mindig felhívjuk a figyelmüket" – írta zirci olvasónk, Kovács Alfréd.

Pite és Vacak a vöröstói kálváriánál

Fotó: Dávid Barbara / Forrás: olvasó

Újabb mancsbarangolások a Káli-medencében

"Vitt minket túrajárművünk a Káli-medence egy kicsiny, egyutcás községébe, aminek érdekessége, hogy a házsorok mögött mindkét oldalon szinte egybefüggő pajtasor található – a Balaton-felvidék jellegzetes díszítésével –, s ennek köszönhetően a teljes település műemléki védettséget élvez. Ez a község Vöröstó, amely ősidők óta lakott hely volt, amit bizonyít, hogy területén kőkorszakból származó csiszolt kőszerszámok, kőbalták kerültek elő. Itt megcsodáltuk a település szélén épült kálváriakápolnát. Gyönyörű, varázslatos, békét sugárzó hely. Ezután magasabbra vitt az utunk, hisz célul tűztük ki, hogy meghódítjuk a Káli-medencében található Fekete-hegy 363 méter magas bazaltkúpján található Eötvös Károly-kilátót. Szerencsére kaptunk útbaigazítást más túrázóktól, mert kissé nehézkes volt a helyes út megtalálása, de bizony megérte! Itt a nagy balatoni mesemondó, Eötvös Károly nevét őrző háromszintes kilátóból megcsodálhatták a gazdik a Káli-medence legszebb, legteljesebb körpanorámáját. Sajnos mi nem vállaltuk a feljutást az építmény keskeny lépcsői miatt. Lenyűgöző kilátás nyílik a magasból az egész Káli-medencére, az alant elterülő kis méretű tavakra, s a Balaton tanúhegyeire is. Megtudtuk, hogy az eredeti kilátó szerkezete 1950-ben bazaltkőből épült, később ezt 1978-ban vörösfenyőből épített kilátótorony váltotta fel, ami egy villámcsapás miatt használhatatlanná vált, de 2010-ben átépítették a szerkezetet, s így újra látogatható. A Fekete-hegyen átvezet az Országos Kéktúra útvonala is. A Káli-medence csodás panorámáját később a Mindszentkálláról megközelíthető Kopasz-hegyről mi is megcsodálhattuk, s számunkra is lenyűgöző szépségű volt a látvány, még a levegőben szálló nagy mennyiségű szaharai por ellenére is. Bizton állítjuk – s nem csak mi –, hogy a Balaton-felvidék – ami tágabb értelemben a Bakony része – egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetnek az idelátogatók. Szeretettel ajánljuk ezt a csodás útvonalat minden túrakedvelőnek! Napsütéses tavaszi hetet kívánunk: Pite és Vacak" – írta Dávid Barbara, a polányi pulipár gazdija.