A rendezvénysorozat az elmúlt közel három évtizedben népszerű szőlő- és borünneppé nőtte ki magát. A Szent György-hegy Csobánc Hegyközsége, a hegymagasi, kisapáti, raposkai, tapolcai, gyulakeszi és káptalantóti önkormányzatok, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutatóállomása, valamint a Badacsony Vinum Vulcanum Borlovagrend által rendezett programsorozat megnyitóját kedden a hegymagasi Szászi Birtokon tartották. A hagyományos borverseny megkezdése utáni Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnökeként mondott köszöntőt.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter külön kiemelte a keddi megnyitón a Szent György-hegyi napok rendezvénysorozat szerepét abban, hogy ma a hegy egész Magyarországon ismert, népszerű

Fotó: Szijártó János / Napló

– Ez a hegy önmagában olyan karakteres tájegység, amely az elmúlt évszázadokban is fontos volt és kultúrát teremtett az itt élők számára. A Szent György-hegy nemcsak egy hegy, hanem találkozási pont is, és az itteni települések összefogásának is példája. Mindannyiunk számára fontos a hegy megújulása, de úgy, hogy a természeti szépségeket megóvjuk, és tájazonos fejlesztésekkel unokáink számára is megőrizzük ezt a szép és nemes tájegységet. Ezért jött létre az az együttműködés, amely turisztikai szempontból értékmegőrzést és megújítást is magába foglal. A Kisapátihoz tartozó turistaház megújítása az első lépés ezen a területen, és most kezdünk majd hozzá uniós forrásból a bazaltorgonákhoz vezető lépcső biztonságossá tételéhez. Apró lépésekkel szeretnénk eljutni oda, hogy majd pár év, évtized múlva a Szent György-hegy olyan megóvott, biztonságos turisztikai látványosság legyen, amelyet nem elpusztítanak az idelátogatók, hanem megőriznek. Ehhez óvatos, megfontolt fejlesztésekre, türelemre van szükség – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, a Szent György-hegyi napok rendezvénysorozat komoly szerepet játszott abban, hogy ma a hegy egész Magyarországon megkülönböztetett figyelmet élvezzen, akár a természeti környezet szépségéről vagy az itteni finom borokról legyen szó.

Az immár huszonkilencedik alkalommal megrendezett Szent György-hegyi napok programsorozata idén is borversennyel kezdődött a Szászi Birtokon

Fotó: Szijártó János/Napló

A rendezvénysorozat folytatásaként április 24-én, szerdán 13 órakor Beke Zsolt és Csonka Nándor atya vezetésével zarándokút indul Raposkáról a Szent György-hegyi kápolnákhoz. Csütörtökön ínyencrandevú lesz a Hotel Gabriellában, pénteken a Tamási Áron Művelődési Központban konferencia, szombaton pedig a borutak bejárása szerepel a tervezett programban. A nagy, mindig látványos, vasárnapi zenés felvonulás 10 órakor indul a hegymagasi kultúrháztól, ahonnan a Szászi-pince érintésével vonulnak fel a résztvevők a Lengyel-kápolnához. Itt szabadtéri szentmise, borszentelés várja a felvonulókat, a szentmisét Beke Zsolt atya celebrálja. Rossz idő esetében a szentmisét a hegymagasi templomban tartják.