Hát mondd már meg, Marika! Annyi program van megint a városban, hogy nem lehet elférni. Örülj neki, édesem, örüljünk neki. De képzeld el, Marika drága, most nem lehet elférni a színes, gyors kocsik miatt a parkolóban, nem lehet menni úszni. Ne drága Marikázz itt nekem, nem is voltál még az uszoda környékén sem, ezt is honnan veszed? A Józsi feleségének a lányának a barátnőjének az öccse mondta, ő hallotta. Komoly, nem bokorugró verseny jött a városba, férjen már bele, mint ahogyan tavasszal, nyáron és ősszel az a kis kellemetlenség a fesztiválok miatt. Hát ez az, Marika, mindig van valami! Mindig. Ha nem lenne semmi, miért sírdogálnál itt nekem? Azért, mert nincs semmi, mert nektek semmi sem jó, soha. Marika, ez nem igaz, tavaly is ott voltam a Gyárkertben. Csak olyan hangos volt a hangfal mellett.