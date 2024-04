Már februárban elérte a kétszázat az autósokat lassításra késztető traffiboxok száma, azóta még több lett. Ami Veszprém vármegyét illeti, már jó néhány helyen működtek a rendőrségi találmányok a tavalyi évben is, de a közelmúltban új traffiboxokat adtak át a Balaton környékén, és többek között Alsóörsön, Balatonakaliban is fix helyet alakítanak ki a sebességmérőknek. A 80 centiméter magas fémdoboz, ami egy fémcső tetejére rögzítve figyeli az utat, mostanra szinte megváltoztatta a közlekedési kultúrát. Persze csak ott, ahol van és működik. A korábban versenypályaként értelmezett útszakaszokon most többségében türelmes járművezetőkkel találkozhat az ember, így nem véletlen, hogy rengeteg önkormányzat, civil szervezet, magánszemély jelezte igényét egy-egy konkrét helyre. A bővítés folyamatos, és talán nem mellékes, hogy életeket menthet.