A tizennégyek hamarosan huszonnégyek lehetnek, a Via Calvaria – Csendhegyek útja projekthez további települések csatlakozhatnak. Kibővülhet a magas-bakonyi, Veszprém környéki és Balaton-felvidéki kálváriákat összekötő hálózat, újabb szakrális túraútvonalakat állíthatnak össze szakemberek. Többségük Zircről indulhat, és ezeket nemcsak zarándokoknak ajánlják. Erről már korábban írtunk cikkünkben. Most újabb kálváriás települések kerestetnek.

Via Calvaria – Csendhegyek útja. Képünk a projekt megvalósításában, folytatásában közreműködők egyik korábbi zirci összejövetelén készült

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Sváb hagyományok

A legutóbbi projektmegbeszélésen szó esett arról, hogy a kálváriákról német nyelvű összefoglalók szerepeljenek a közös felületeken, mivel többnyire a sváb lakossággal rendelkező településeken vannak ilyen szakrális építmények. Azt szintén tervezik, hogy a kidolgozott túraútvonalak távjainak hosszát, a megtételükhöz szükséges időt is közzéteszik. Az állagmegőrzés miatt jó lenne, ha szakemberek mérnék fel a kálváriák állapotát, megbecsülnék felújítási költségeiket, már ahol erre szükség van. S a kálváriáknál, a többi csendmegállónál a tervek szerint a QR-kódok alapján olyan idézetekhez férhetnének hozzá a zarándokok, a kirándulók, amelyek segítik a magunkban elmélyülést, a gondolkodást.

Csatlakozókat várnak, kálváriás települések jelentkezhetnek

Várják a projektben résztvevők a csatlakozási szándékkal jelentkező településeket, hogy közösen újabb pályázati forrásokhoz juthassanak. Nemcsak akkor, ha falujukban olyan kálvária van, amelynek stációi megvannak és a kápolna is áll, hanem akkor is, ha csak három kereszt vagy más emlékhely emlékeztet náluk a keresztútra. A projekt folytatásának gesztorsága a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesülethez került, így elnökét, Nardai Anitát lehet emiatt keresni, de akár Grőber József magyarpolányi polgármestert is, aki szintén képviselte településüket korábbi projektmegbeszéléseken. Eich Mária, a Veszprémi Német Nemzeti Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szintén részt vett az egyeztetéseken, fontosnak tarja a közös célt. Fontosak életünkben a kálváriák, a csendmegállók, a szakrális túrautak.

A lókúti kálvária különleges helyen van és kialakítása sem mindennapi, tavaly nyáron verses rendezvényt, szabadtéri misét is tartottak itt

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Öt csendhegyút

A Via Calvaria – Csendhegyek útja projekt keretében olyan rendezvényeket szerveztek a múlt évben, amelyek a kálváriákra irányították a figyelmet, megmutatták, hogy szerepük tágabban értelmezhető, túlléphet a vallási szokásokon, kulturális rendezvények helyszínei lehetnek. A már összeállított öt csendhegyút a Via Calvaria honlapján elérhető. A kálváriáknál pedig táblákat helyeznek el, amelyeken QR-kódok vannak. Ezeket csak be kell olvasni okostelefonnal, és már el is értük a virtuális útikalauzt, amely a látnivalókat, a szálláshelyeket is tartalmazza.

A már meglévő öt útvonal nemcsak zarándokoknak, kirándulóknak is ajánlható, olyanoknak, akik az elcsendesedés élményére vágynak. Olyan helyekre is csendmegállót terveztek, ahol épp nincs kálvária, hanem természeti képződmény nyújt alkalmat az elmélkedésre, a tájban gyönyörködésre. A Via Calvaria – Csendhegyek útja következő eseményét április 9-én tartják meg Olaszfaluban, Márkusné Vörös Hajnalka történész, főlevéltáros, a Veszprém Vármegyei Honismereti Egyesület elnöke tart előadást.