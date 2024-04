– Ez a rendezvény elsősorban a helyieknek szól, emiatt is nem hirdettük meg – mondta Tósoki Imre polgármester a főzőversenyen a Belső-tónál, ahol ráadásul ragyogott a nap, nyárias idő volt. A gyönyörű környezetben kitűnő piknikhangulat uralkodott, az emberek beszélgettek egymással, finomakat főztek, a gyerekek játszottak, sokan elhozták négylábú kedvencület is. A polgármester azt mondta, ilyenkor a helybeli emberek találkoznak egymással, így a rendezvény falunapnak is nevezhető, ahol a finom ételeket együtt, rokonokkal, valamint baráti társaságokkal fogyasztják el.

Tósoki Imre polgármester és Csík Zoltán vezérigazgató a Belső-tónál rendezett főzőversenyen Tihanyban

Fotó: Kovács Erika/Napló

Tósoki Imre, ahogy minden évben, ezúttal is a kondérhoz állt, és számadó gulyáslevest készített, mely arany minősítést kapott az értékelésnél. Csapattársai főztek még vaddisznópörkelt, mely ezüst minősítést kapott, valamint birkapörköltet, melyet arany minősítéssel ismertek el. Ellátogatott a rendezvényre mások mellett Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, aki elismeréssel beszélt a rendezvényről, a környezet szépségéről, a kitűnő hangulatról és a finom ételekről.

Kutyaszépségversenyt is rendeztek

Fotó: Kovács Erika/Napló

A rendezvényt a tihanyi kecskeköröm és visszhang legendája köré építik. A legenda szerint büntetésül, mert kevély volt és nem adta szerelmét, egy szép királylány kecskenyája a tóba veszett, és azóta találni partján kecskekörmöket, a lány pedig arra ítéltetett, hogy, ha szólítják, visszakiabáljon, ez a visszhang története. – Régen rengeteg kecskekörömkagyló-fosszíliát lehetett Tihany környékén találni, de annyian gyűjtögették, hogy szinte teljesen eltűnt.