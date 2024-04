Mindenki örömére 34 perce

Kivilágított futtató várja a kutyásokat Veszprémben

Kiépítették a világítást a kutyafuttatóban a Barátság parkban, így oda este is nyugodtan, biztonságos körülmények között mehetnek be a kutyások. Ezt láttuk április 2-án, kedden este is, amikor egy kutyus boldogan futkosott a kerítéssel körbevett területen, a gazdi legnagyobb örömére.

Ovádi Péter kormánybiztos, országgyűlési képviselő 2021. november 6-án közösségi oldalán azt írta, a Barátság parkban rendezett I. Mázli napon vehették birtokba a kutyatulajdonosok az új kutyafuttatót. Kivilágított kutyafuttató várja a négylábúakat és a gazdikat a Barátság parkban

Fotó: Kovács Erika/Napló – Sok megkeresés érkezett hozzám ezzel kapcsolatban, nagy igény mutatkozott egy speciális zárt helyre, ahol a városrészben élő kutyások biztonságban futtathatják négylábú kedvenceiket. Sok boldog kutyus és gazdi lepte el a Barátság parkot, ahol rendőrségi kutyás bemutatóval, amatőr agilityversennyel és gazdi-kutyus fotózással is készültek a szervezők. A rendezvényen a Vackoló Állatvédő Egyesület és az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány támogatására is lehetőség nyílt, mely szervezeteknek ezúton is köszönöm emberfeletti munkájukat. Köszönöm a szervezők munkáját, közös ügyünk az állatvédelem – fogalmazott Ovádi Péter. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. három nap alatt és egyetlen fa kivágása nélkül építette ki a kutyafuttatót, és nemrég a közvilágításról is gondoskodtak.

