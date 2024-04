A település közösségi tér ki- és alakítására több mint 28,5 millió forint, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztésére közel 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, fontos volt, hogy ezt a műemlékszerű épületet megmentsék az utókornak, ehhez nyújtott nagy segítséget a Magyar falu program.

– Egy-egy ilyen kistelepülésnek nincs annyi ereje, hogy egy emblematikus épület felújításába belevágjon, viszont történelmi emlékeinket – jelen esetben ezt a kastélyt – meg kell, hogy őrizzük, vigyáznunk kell rá. Ez a kastély szervesen illeszkedik és hozzátartozik a falu történetéhez, a helyi közösség létéhez – emelte ki a képviselő.

Gyopáros Alpár kormánybiztos a szalagátvágás előtt azt mondta, fontos üzenete van annak, hogy egy olyan épületet újítottak fel, amely a szó legszorosabb értelmében a közösségé, hiszen kulturális, közösségi, szabadidős és sportcélokra fogják használni a kemeneshőgyésziek.

– A kastély a falu legfontosabb épülete. Településképi szempontból is fontos, hogy mutassa azt, hogy jó gazdája van a falunak, hiszen a falusi ember nemcsak szorgalmas és alkotni szeret, de egyúttal büszke is arra, hogy a portája előtt rendben van az árok, a kiskert, rendben legyenek a közösségi épületek is. A falusi embert, ha valami meg kell, hogy különböztesse a nem falusi emberektől, az a közösség iránti tisztelet, az egymás iránti, a faluban élők iránti szolidaritás. A programot folytatni fogjuk mindaddig, amíg a kistelepülésen élők minden álmát meg nem tudjuk valósítani – zárta beszédét a kormánybiztos.

Kovács Tamás, Kemeneshőgyész polgármestere emlékeztetett, a kastély már az 1764-es katonai felmérési térképeken is szerepelt, jelenlegi arculatát a 19. század végén, 20. század elején kapta meg.

– Ez az egyetlen olyan közösségi tér, ahol nagyobb létszámmal össze tudunk jönni, hiszen a településnek kultúrháza, művelődési háza nincsen. A felújítás első ütemében kicserélték a kivitelezők az összes nyílászárót. Egy teljesen új mellék- és mosdóhelyiséget alakítottak ki, bővítettek. Ezenkívül még egy rendezvénytermet és az előteret újítottuk fel. A második körben a külső homlokzat rendbetétele volt a feladat: a régi, ledőlt vakolatok kijavítása, az épület újraszínezése, párkányozása, a mai szabványnak megfelelő villámvédelmi rendszer kiépítése. Hálásak vagyunk a kormánynak, a képviselő és a kormánybiztos úrnak, hogy ez a rekonstrukció megvalósulhatott – fejezte ki háláját a település vezetője.

A rendezvényt az ünnepélyes szalagátvágás után folklórműsor, vacsora és a Deresedő Wild Gerlicék koncertje színesítette.