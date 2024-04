A történet az 1960-70-es évekbeli Kolozsváron élő magyar család mindennapjait mutatja be. A család lánygyermeke beszéli el egyes szám első személyben, három különböző életkorban a körülötte zajló eseményeket. Megtudhatjuk, hogy a polgári értékrend szerint nevelt, jó erkölcsi érzékkel bíró, érzékeny és értelmes gyermek mit gondol a számára egyre táguló világról, de leginkább a kommunista diktatúra kialakította örökös óvatoskodásról: a „csak otthon szabad erről szót ejteni” nyomasztó kényszeréről. A szülein és a nagymamáján kívül erősen kötődik néhány évvel idősebb bátyjához, akivel mindent meg lehet beszélni, és akitől tanácsot is tud kérni. A mindennapok megélhetési gondjai mellett a családnak a magyarságuk megtartása miatti negatív megkülönböztetéssel is szembe kell néznie. Tragédia sem kerüli el őket. A katonai szolgálatát teljesítő fiút – nem véletlenül – halálos baleset éri. A család mély gyászba süllyed, és az immár gimnazista főhős is nagyon súlyos lelki sérülést szenved a rajongásig szeretett testvér felfoghatatlan elvesztése miatt. A megválaszolatlan kérdések sora merül fel benne: miért-miért? „Talán sok évszázados ellentéteknek lett a ki tudja, hányadik áldozata…?” – teszi fel a sokadik kérdést. Keressük vele együtt mi is élete nagy kérdésére a választ.

Szentmiklóssy Lászlóné

Veszprém