Pálinkás Roland önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) azzal kezdte: nemcsak a kultúra fővárosa Veszprém, hanem az innovációé és a tudásé is, hiszen iskolaváros is. A Pannon Egyetem meghatározó intézmény, de számtalan olyan középfokú és általános iskola is van a városban, amelyre büszkék lehetünk.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Árvai-Füleki Judit, az Edutus Egyetem vezérigazgatója és stratégiai főtanácsadója köszöntötte a versenyzőket. Elmondta, minden versenyszezon különleges, de az idei különösen, hiszen az Edutus Egyetem az Adobe Digital versenyek keretein belül jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg hazánkban a WRO-versenyeket. Büszkék rá, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a verseny iránt. Idén a legnépszerűbb RoboMission kategóriában országosan összesen 117 csapat jelentkezett, ami 40 százalékkal több, mint a tavalyi résztvevők száma. A veszprémi fordulóban 14 csapatot köszönthettek. Az idei szezon témája a Föld szövetségesei.

Beszélt arról is hogy 2024-ben a csapatok többet fognak megtudni arról, hogy mi, emberek hogyan hatunk a természetre, és hogyan hat ránk a természet, valamint a természeti események; hogyan járulhatunk hozzá a technológiához, hogy környezetbarát életmódot folytassunk. Feltette azt a kérdést is, hogy vajon képesek lesznek-e a robotok a jövőben olyan helyzetekben is segíteni az emberiségnek, ahol a természet veszélyes, vagy kihívást jelentő körülmények alakulnak ki.