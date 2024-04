Miközben a cseresznyefa-virágzás kápráztat el bennünket a Bakonyban, Zircen a japán díszcseresznye rózsaszínű sziromfürtjei is, a magnólia szintén teljes pompájában tündököl a Bakony fővárosában. Az utcákon is látható, de érdemes miatta a Zirci Ciszterci Arborétumban sétálni.

A liliomfafélék, a magnólia nemzetség hazánkban is díszfaként ültetett fajai, ezek a csodás növények kertjeink legnagyobb virágú fái és cserjéi

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A liliomfafélék a magnólia nemzetség hazánkban is díszfaként ültetett fajai. Ezek a csodás növények kertjeink legnagyobb virágú fái és cserjéi. Zircen is jól érzik magukat, kissé savanyú kémhatású talajt és párás klímát kívánnak, számos kertben és az arborétumban is megtalálhatók – erre Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója hívta fel a figyelmet az intézmény felületén, és ott tisztázza a különbségeket a hasonló kinézetű fajok közt.

A japán, fehér virágú liliomfa Zircen már idén elvirágzott, sietnünk kell, ha nagy virágú rokona tulipánforma virágait látni szeretnénk

Fotó: Kutasi Csaba / Forrás: BTM

A japán vagy fehér virágú liliomfa ugyanis gyors növekedésű, kisebb fává nő és lombfakadás előtt nyílnak ki fehér, mintegy tíz centiméteres virágai. Ezek már idén a Bakonyban elnyíltak. Ám a leggyakrabban ültetett magnólia – Zircen is – a nagyvirágú liliomfa, amely egy három-öt méteresre növő, terebélyes cserje. Harang alakú, nagy, tulipánszerű virágai mindenkit elvarázsolnak. Ezért nevezik sokszor tévesen tulipánfának, de az egy másik növény magyar neve, ami szintén a magnóliafélékhez tartozik.

A liliomfa vagy magnólia a tavasz egyik legfeltűnőbb növénye, hatalmas virágai ámulatba ejtő látványt nyújtanak Zircen

Fotó: Kutasi Csaba / Forrás: BTM

A zirci arborétumban mindegyik megtalálható, de a legnépszerűbb valószínűleg a nagyvirágú liliomfa, ami most tündököl igazán. Sokak kedvence és az arborétumban dolgozók azt is elárulják, hogy a tóval szemben van egy bordó virágú példánya. Magassága miatt ugyan faként szoktuk emlegetni, de valójában cserje, törzse nem sokkal a föld felett elágazik.