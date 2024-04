A múlt héten elkezdtük bemutatni a hölgyeket a Tündérszépek országos szépségversenyen, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Fejér, Veszprém és Zala vármegyében. Ötven napon át mindennap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

Az országos döntő résztvevői 2022-ben Fotó: MW

A versenyre még lehet jelentkezni, egészen május 12-én 23:59-ig. Veszprém vármegyéből az elmúlt másfél hét során már négy lányt bemutattunk, május végéig még legalább tucatnyi szépséget szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani, miközben Fejérből és Zalából is szemügyre vehetők és természetesen szívekkel értékelhetők a jelentkezők hírportálunkon.

A regionális verseny végén aztán majd hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább, minden vármegyéből 1-1 lány az országos döntőbe jut. Egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért.

Nagyon fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült nívós képsorozata, az azzal is nevezhet, de természetesen kérhető ingyenes portfóliófotózás is, ahol profi stáb fodrásszal és sminkessel kiegészülve várja a szépségeket.

A fotózások jó hangulatban zajlanak, s nem győzzük hangsúlyozni, még lehet jelentkezni! Nincs mitől tartani, egy életre szóló élményben lesz része annak, aki elindul a versenyen.