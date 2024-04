Az európai színvonalú menhely tavaly nyitotta meg kapuit, kutyák és macskák számára biztosítanak szerető átmeneti otthont, amíg az állatok nem találják meg végleges gazdájukat.

Nyílt napot rendeznek ma a veszprémi Pumi állatmenhelyen

Fotó: Kovács Erika/Napló

A következő programokat kínálják ma:

12:00-15:00 Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány a felelős állattartásról és az alapítványról szóló kvízzel érkezik (sok meglepetéssel együtt).

12:00-15:00 Julcsi Zoo Állateledel és Felszerelés Szakkereskedés is kitelepül, ahol van lehetőség minőségi tápok és felszerelések vásárlására akár gazdis kutyáknak , akár védenceink részére. Továbbá konzultáció is elérhető lesz náluk kedvenceink táplálásával kapcsolatban.

12:00-13:00 Gregor Bernadett Színésznő, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi tagja a felelős állattartásról és az állatvédelemről tart előadást és foglalkozást az érdeklődő gyermekek számára. Számos hazai színházban indult el a Művészek az állatvédelemért című projekt, amelyen belül a színházi előadások előtt a gyermekek interaktív módon tanulhatnak az állatok védelméről élő állatok társaságában.

12:00-13:00 Dog Action Team (Szentmiklósi Melinda és Tusjak Pál) és a Lédien Kutyaiskola Veszprém családi kutyás bemutatót és szolgálati kutyás bemutatót tart.

13:00-14:00 Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány, Hirschl János kutyás bemutatója

14:00-14:40 Felelős állattartás oktatás. Arra is lesz lehetőség, hogy megsétáltassuk a négylábúakat.

Ha valaki nem tud részt venni a hétvégén a nyílt napon, az önkénteseket is mindig várják és az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére is van náluk lehetőség. Részletekről honlapjukon lehet tájékozódni.