A közösségi médiában megjelent posztjában Veszprém polgármestere, Porga Gyula azt írta, nagyon köszöni az eddigi támogatást és bizalmat, ugyanakkor szeretné folytatni a 14 évvel ezelőtt megkezdett munkát képviselőtársaival és támogatóival közösen. Az a célkitűzésük a következő évekre, hogy Veszprém tovább fejlődjön, és Európa egyik legélhetőbb városa legyen. Ehhez kérik a választópolgárok támogatását június 9-én.

Hétfőn délelőtt pedig azt jelentette be Porga Gyula a városháza előtt megtartott sajtótájékoztatón képviselőjelölt társaival, hogy összegyűjtötték az ajánlóíveket, és az induláshoz szükséges aláírások több mint háromszorosát adják le a helyi választási irodának.

Porga Gyula: "jó volt megtapasztalni azt a támogatást, amit kaptunk az elmúlt napokban"

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Az elmúlt öt év sikereinek a következetes, közös, kemény munka volt az alapja, és ennek a munkának a folytatásához kértük a veszprémiek további bizalmát, támogatását – mondta a polgármester.

Mint fogalmazott, volt, aki már le is adta az ajánlóíveket, míg ő a tájékoztató után adja le a választási irodának. Elárulta: jó volt megtapasztalniuk mindannyiuknak azt a támogatást, amit kaptak az elmúlt napokban.

– Jó volt kint lenni a közterületeken, nagyon sokan jöttek oda hozzánk, gratuláltak és biztattak bennünket. Amikor házról házra jártunk, akkor szintén ugyanebben a bizalomban volt részünk – tette hozzá Porga Gyula, aki elmondta azt is, hogy az ajánlások gyűjtését folytatják akkor is, amikor hivatalosan is jelöltekké válnak.

Hangsúlyozta azt is, fontos, hogy minél több támogatót tudjanak maguk mögött. Ezúton is megnyugtatta azokat, akiknél nem jártak: megpróbálnak minden háztartásba eljutni, de az előttünk álló napokban, hetekben a közterületeken is elérhetőek lesznek.

Kérdésre válaszolva elárulta, a 2019-es választásokhoz képest sokkal gyorsabban sikerült a szükséges ajánlások összegyűjtése, ezért is boldogan, erőtől duzzadva fogják tudni a kampányt végigcsinálni, hiszen, mint mondta, érzik a veszprémiek támogatását.