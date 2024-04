Az első ütemében a Haszkovó-lakótelep Aradi vértanúk útja, Görgey Artúr utca, Március 15. utca által körülhatárolt területén, valamint a Cholnoky Jenő utca, Ady Endre utca, Lóczy Lajos utca által körülhatárolt területen 200 darab „etetőládát” helyeznek ki, melyek kulccsal zárhatóak, irtószerszóródás-mentesek, figyelemfelkeltő matricával lesznek ellátva, mely tartalmazza, hogy milyen méreg van a ládában. Kisállatokra, gyerekekre nézve ily módon veszélyt nem jelent.

Az önkormányzat arra kéri a lakosságot és az érintett területek társasházainak közös képviselőit, hogy segítsék a rágcsálóirtással megbízott szakemberek munkáját, tegyék lehetővé a bejutásukat a társasházak alagsori helyiségeibe.

Veszprémben a Bakonykarszt Zrt. megbízásából a rágcsálóirtással foglalkozó szakemberek évek óta folyamatosan irtják a rágcsálókat a város egész területén. Irtószereket helyeznek ki a szennyvíz- és csapadékaknákba, kiemelt figyelmet fordítanak a fertőzött felszíni területeken a patkányfészkek kezelésére, valamint irtószerrel feltöltött etetőládákat is kihelyeznek. A közterületeken történő kártevők elleni főirtás minden évben három alkalommal történik: tavasszal, nyáron és ősszel. Így hosszú távon elérhető az állományuk csökkentése és a jelenlétük minimális szintre szorítása.

A fő irtások után is folyamatosan ellenőrzik a kialakított irtószer-kihelyezési helyszíneket. A kártevők által elfogyasztott mennyiség pótlása mellett indokolt esetben újabb helyszínekre is kerülhet irtószer. A patkányfészkek ellenőrzése mindaddig folyamatos, amíg azoknál életjelek tapasztalhatók. Visszatérő helyszínek az illegális szemétlerakó helyek, valamint egyes közterületen tárolt kommunális hulladékgyűjtők környezete, ahol többször is meg kell ismételni a rágcsálóirtást. Így elérhető az állomány csökkentése és a jelenlétük minimális szintre szorítása.

A Bakonykarszt Zrt.-hez, az ÁNTSZ-hez és a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájára érkező lakossági bejelentések kivizsgálása folyamatos. A rágcsálók elleni védekezés, irtás csak úgy lehet eredményes, ha a lakosság közreműködésével a magántulajdonban vagy bérleményben lévő területeken is elvégzik az irtást, a lakók felhagynak az állatok etetése céljából gyümölcs, zöldség, kenyér, itatók kihelyezésével, hiszen amíg a rágcsálók élelmet találnak, addig folyamatosan visszajárnak. A társasházak közös képviselőinek közreműködésével a lakók végezzék el a pincerendszer lomtalanítását, vizsgálják felül a társasházak alagsori szellőzőit, adott esetben azokat cseréljék le olyan szellőzőrácsra, melyen keresztül rágcsáló nem tud átjutni.