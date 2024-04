Erről Sör László elnök-nagymester tájékoztatta munkatársunkat a minap Sümegen. Mint elmondta, Ramassetter Vince európai hírű bortermelő volt, így egyetértés mutatkozik abban, hogy ebben a formában is kifejezzék tiszteletüket a város nagy támogatója iránt. Ehhez még több egyeztetés szükséges, de Sör László nem látja akadályát a névfelvételnek.

Sör László nagymester új tagot avat. Az 1999-ben alapított borrend létszáma évről évre nő

Fotó: Szijártó János/Napló

A nagymester arról is szólt, hogy továbbra is aktívan részt vesznek a közéletben, megjelennek ünnepségeken, rendezvényeken, és a hagyományok ápolásából sem maradnak ki. – Idén Sümegcsehin vettünk részt egy Vince-napi programon, majd ugyanitt disznóvágáson, utána böllérfesztiválon is képviseltettük magunkat, most pedig a Szent György-napi borversenyt rendeztük meg immár hagyományosan. Borrendünk közel nyolcvan tagot számlál, ám szerencsére sok külső segítőnk is van. Ha csak a sümegcsehi polgármester asszonyra, Sziva Erikára, vagy a nemesgörzsönyi böllérfesztivál főszervezőjére, házigazdájára, Tudja Endrére gondolok, nélkülük nem sikerülhettek volna ennyire jól az év eleji programjaink – mondta Sör László.

A folytatásban a Szent György-napi borverseny megszervezése, lebonyolítása következett, illetve már készülnek a nyári, őszi hagyományos programokra is. Ezek között kiemelkedő jelentőségű számukra a Jakab-nap, ami az érett bor és vadászat ünnepeként vonult be a köztudatba. Tavaly huszonhét borrend érkezett Sümegre erre az eseményre, az idén is hasonló érdeklődésre számítanak.