Rédei Zsolt elnök rövid bevezetője után először a házigazdák nevében Simon György polgármester köszöntötte a résztvevőket a monoszlói művelődési házban a szerdai ülésen. Mint elmondta, alapítóként több sikeres pályázatról számolhat be a szervezetnek köszönhetően. Hangsúlyozta, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület esetében tapasztalható összefogás példaértékű akár országos szinten is. Monoszló 124 lakosú kistelepülés a Káli-medence csücskében, ahol a vezetés határozott célja, hogy ne csak nyaralók, hanem olyanok is beköltözzenek a településre, akik aztán letelepednek náluk. Ez az elképzelésük összhangban van az egyesületi célkitűzésekkel.

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület szerdai közgyűlésén új tagok felvételéről is döntöttek

Fotó: Szijártó János/Napló

Az ülés további részében Rédei Zsolt beszámolt az előző ülés óta végzett munkáról, majd az előző évi működésről, a költségvetési zárásról, valamint az idei költségvetésről és munkatervről is hallhattak a résztvevők. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületet 2008-ban 134 civil szervezet, vállalkozás és önkormányzat hozta létre. Ma tagjainak száma 349, ami 77 civil szervezetet, 216 vállalkozást és 53 önkormányzatot takar. A társadalmi szervezet Veszprém vármegyében több mint 1000 négyzetkilométeres területi lefedettséggel dolgozik és az elmúlt 15 év során széles körű tapasztalatokat szerzett és kiemelkedő eredményeket ért el a fenntartható vidékfejlesztésben. Az ülésen új tagok felvételéről is döntöttek, ám kiemelt témaként foglalkoztak a fiatalok lakáshoz jutásának segítésével. Az egyesület rendelkezik már egy saját ingatlannal Ukkon, ahol a jelenleg lakott családi házhoz több mint 3 ezer négyzetméteres udvar és kert tartozik. Itt szeretnének kialakítani egy úgynevezett "konténerház" bemutatóhelyet, ahol a fiatalok megtekinthetik azt a lehetőséget, ami a többség számára sokkal inkább elérhető, mint a lakásvásárlás, vagy a klasszikus értelemben vett építkezés. A közgyűlés támogatólag állt hozzá a kérdéshez, s várhatóan néhány héten belül a helyszínen is találkozik a tagság, hogy elképzelése megvalósítása érdekében megfelelő állapotba hozzák a területet.