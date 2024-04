A befolyt összegből kutyatápot vettek, amit a politikus és Czink Vivien, a központ ügyvezetője vett át a Jegesmedvék alapítójától, vezetőjétől a menhelyen április 10-én, szerdán.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ovádi Péter kiemelte, Veszprémben is sikertörténetnek számít az igényes központ létrehozása. Nagyon fontosnak tartja, hogy már a legkisebbek is megismerkedjenek a felelős állattartással, hiszen, ahogy fogalmazott, a ma gyermeke a jövő állatvédője. Külön üdvözölte, hogy a balatoni közösség is támogatja az állatvédelmet.

Pribék István kiemelte, már többször fürdőztek jótékony céllal, és nagyon örülnek annak, hogy most a menhelyet, az árva állatokat segítik az adománnyal. Szívügyük az állatvédelem, nem véletlen a közösség elnevezése. Czink Vivien közölte, a Puminál 30 kutyát és 10 macskát gondoznak. Április 27-én, szombaton 12–15 óra között nyílt napot szerveznek.