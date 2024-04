A zirci piac működtetője, a Vidéken "Bénázók" Egyesület felhívása szerint házi tortákkal lehet benevezni a versenyre. Azzal biztatják a bakonyiakat, hogy ha nem elég szép, attól még lehet nagyon finom egy ilyen sütemény, ha nem teljesen tökéletes, akkor is szívesen megeszik az édességeket kedvelők. Azaz most nyugodtan lehet bénázni is.

Annyira kakaós, hogy már szinte fekete és a csillagforma mintha felfúvódott volna – torta házilag. Ennél biztosan szebbek és finomabbak érkeznek a piaci születésnapi felhívásra

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Jelentkezni május 3-án, pénteken 20 óráig lehet a piac internetes felületének küldött üzenetben. Az alapanyagok, az ízek, a készítési módok és a kinézet terén nincs megkötés. Bármilyen receptet lehet követni, de a szervezők azt kérik, hogy azt lehetőség szerint osszák majd meg a tortasütők a piaci közösséggel. Az szintén javasolt, hogy a torta legalább tízszeletes legyen, hogy a zsűri és a piacozók is meg tudják majd kóstolni.

Ronda, de finom – Elbénázott, mákos tésztájú torta, ami családi körben hamar elfogyott

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A tortákat május 4-én, szombaton 9 órára kell a piacra vinni, azaz a Reguly-múzeum kertjébe, és 10 órakor lesz az eredményhirdetés. "Ne feledjétek, hogy a házi készítésű tortákban nincs kalória" – írják a piacszervezők, és mondatuk mellé egy kacsintásjelet is tettek, de azért ebben nem lehetünk egészen biztosak, abban viszont igen, hogy szívvel-lélekkel készülnek.

A születésnap alkalmából a szombati piacra 8 és 11 óra között ellátogatók ezúttal mind tombolát kapnak. A sorsolást 11 órakor tartják meg. A vásár árusai ajánlják fel termékeiket, terményeiket, azokat lehet majd megnyerni.