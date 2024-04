A Veol podcast mai vendégei pontosan emiatt érkeztek hozzánk, hogy elmeséljék hogyan is működik egy ilyen egyesület és mik a legfontosabb projektek. A stúdió vendégei Csontos Dávid a Szóljon Almádi! alapítója, illetve Koprádi Márk és Papp Csongor, akik idén közösen a Szóljon Almádival! nem kisebb dologba fogtak bele, mint egy fesztivál megszervezésébe. A beszélgetés során fény derül arra, hogyan is működik egy fesztivál szervezése, illetve arra is, hogyan épül fel az első VIBEZ! fesztivál Balatonalmádiban.