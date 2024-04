Az önkormányzat a pályázat keretén belül több mint 95 millió forint támogatást nyert el. A projekt nyitórendezvényén részt vett Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, aki beszédében a vidéki turizmus jelentőségére, a múlt értékei tiszteletének fontosságára hívta fel a figyelmet, mint mondta, a 24. órában vagyunk, hogy ezeket a pótolhatatlan műemlékeket, műtárgyakat megőrizzük az utókor számára.

A tájház tervei már elkészültek

Fotó: önkormányzat

Pintér Imre polgármester elmondta, az elnyert összeget a ház átalakítására, szín hozzáépítésére, térburkolásra, tereprendezésre és egy pajtaépület építésére fordítják, mely rendezvénytérként is funkcionál majd.

– A tájház korabeli bútorokkal, tárgyakkal berendezve őrzi meg, illetve mutatja be a valamikor itt élők körülményeit, kis ízelítőt adva az elmúlt kor hangulatából – tájékoztatott a település vezetője. – A színre azért van szükség, mert a lelkes helyi gyűjtők és adakozók olyan sok értékes, a régi szakmákhoz, paraszti élethez köthető eszközt, szerszámot adtak számunkra, hogy ez igazán megérdemel egy méltó bemutatóhelyet. A pajta rendezvénytér is lesz egyben, melyben helyet kap a veszprémi költő, Patka László hagyatékának egy része. Ez a tér alkalmas és hivatott lesz arra is, hogy a 2023-ban elnyert Látópont cím tartalmi megvalósításához helyszínt biztosítson. Ugyanis, ha az ország távoli vagy közelebbi településeiről érkezők építészeti örökségeinket, a helyi termékek előállítását vagy a civil szervezetek munkáját szeretnék megismerni, itt tudjuk őket fogadni, vendégül látni.

Ezt a régi, romos épületet alakítják át tájházzá

Fotó: önkormányzat

A polgármester hozzátette, mindezek megépítése mellett a civil szervezetekkel karöltve, önerőből egy avar és honfoglalás kori házakból álló teret hoznak létre, bemutatva az akkori életkörülményeket.

– Egyik fő célunk az, hogy megőrizzük, bemutassuk múltunk egy darabkáját. Felkeltsük az utánunk jövő generációk érdeklődését a múlt kutatása és az abban rejlő értékek megőrzése, megbecsülése iránt, és természetesen a turisták számára is szeretnénk érdekes látnivalókkal rendelkező teret létrehozni – fogalmazott Pintér Imre.