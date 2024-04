Mezei József vármegyei elnök köszöntőjében megfogalmazta, hogy a polgárőrök az önként vállalt társadalmi munkájukkal nagyban hozzájárulnak a bűncselekmények csökkentéséhez és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához. A vármegye 112 településén működik egyesület, amelyet az önkormányzatok többsége támogat. A polgárőrök száma több mint 3000 fő, akik tavaly összesen 213 ezer óra szolgálatot adtak. Sok a kistelepülés, így az egyesületek számát nehéz emelni. A tavalyi évben 56 ifjú polgárőr tartozott hozzájuk. A rendőrséggel közös szolgálati idő 18 571 óra volt. A vármegyében 24 lovas, 11 kutyás és 6 motoros polgárőr munkájára számíthatnak. A 2024-es évre a tervek között szerepel az illegális hulladéklerakók felkutatása, a szemetelők azonosítása, a külterületek fokozottabb ellenőrzése.

Túrós András méltatta a polgárőrség szerepét a közbiztonság javításában

Fotó: Tisler Anna

Az Év Veszprémi Polgárőre kitüntetést Lampert Dezső kapta. Bronz érdemkeresztet vehetett át Szabó Aladár Tamás, a taliándörögdi egyesület elnöke. Szent László emlékplakettel ismerték el Kőszegi Ferenc (Királyszentistván), Gál József (Csopak), Farkas Csaba (Vaszar), Major Zsolt (Adásztevel), Marton György (Gógánfa), Rezi Lajos (Lesencetomaj), Mészáros Lajos Gábor (Ábrahámhegy), Horváth János (Vilonya), Takács László (Veszprém), Varga József (Szápár), Ambrus Zoltán (Csögle), Kállai Sándor (Borszörcsök), Mészárosné Kéry Szilvia (Öcs) és Pintér József (Veszprém) munkáját.

Sárkányölő Szent György érdemrendet kapott Vörös Dezső (Dudar), Mayer Szabolcs (Veszprém), Szántó Zsuzsanna (Ajka), Noszlopy Dezső (Noszlop), Pammer Zoltán (Pápa), Pálinkásné Hegedüs Szimonetta (Tés), Csécs Zoltán (Tapolca), Szántó Krisztián (Sümeg), Márvány Csaba (Csopak) és Makai József (Balatonfűzfő).

A polgárőrök egy csoportja

Fotó: Tisler Anna

Túrós András kérdésünkre elmondta, fontosnak tartják, hogy az internetes, telefonos csalásoktól is megvédjék a lakosságot. Üzeneteket juttatnak el mind a 67 ezer polgárőrhöz, hogy tudatosodjon bennük, amikor valamely pénzintézetre hivatkozva felhívják őket, és felhasználónevet, jelszót, vagy valamely program telepítését kérik tőlük, csalóval állnak szemben, mert bank ilyet soha nem kér. Arra kérik tagjaikat, hogy erre hívják fel családtagjaik és a környezetükben élők figyelmét is. Az elmúlt időszakban csökkent az ilyen típusú bűncselekmények száma, de mindig jönnek újabb próbálkozások.

Mezei József elnök számolt be a tavalyi év eredményeiről

Fotó: Tisler Anna

A polgárőr ma már nemcsak gyalogos és gépkocsizó szolgálatot láthat el, hanem csatlakozhat a lovas, kutyás vagy a motoros tagozathoz is. A 12 éve, jelenleg Lakitelek központtal működő lovas tagozat célja a külterületek rendszeres ellenőrzése, az erdei lopások megelőzése, a határvédelem. A kutyás tagozat bölcsője Sümeg, a motorja Molnár Zoltán. Ők nemrég robbantak be a polgárőrség életébe, szárnyalnak, megtalálták a helyüket. A kutya pszichikai segéd, a szolgálatot teljesítő polgárőrnek egyfajta bátorságot és önbizalmat ad. Céljuk a felelős állattartás népszerűsítése, és azon dolgoznak, hogy a kutyasétáltatókat is bevonják a bűnmegelőzésbe. A motorosok feladata a közlekedésbiztonság, a balesetmegelőzés, valamint a rendezvények biztosítása.