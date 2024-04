– Örömteli látni, hogy a gyerekek birtokba vették helyet, és bízom benne, hogy a biztonságos közlekedés szabályait is meg fogják tanítani a gyerekeknek az óvónők, a szülők. Gyönyörű lett ez a park, ezért arra kérek mindenkit, ha netán szemetelést, rongálást tapasztalna, értesítse az illetékes hatóságot – mondta.

A Jutasi úti lakótelepen található KRESZ-parkban más mellett felfestették az útjelzéseket, rendbe tették az útfelületet és kicserélték KRESZ-táblákat, melyeket szabályossá is tettek. Ugyanakkor azok az elektromos eszközök, amelyek korábban működtek, most újra üzemelnek, legyen szó zebra előtti lámpáról, netán vasúti átjáróról, ráadásul a terület parkolója is felfrissült. A KRESZ-parkban helyet kapott mini buszmegálló és kerékpáros szervizpont is.