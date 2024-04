A mostani immár a negyedik volt, amelyre Hangodi Laszló történészt, főmuzeológust hívták meg a szervezők. Az előadó a plébániában tartott programon betekintést nyújtott a résztvevők számára a badacsonylábdihegyi Pákay Zsolt tanár, történész életútjába, aki a településen, Szigligeten, Taliándörögdön is megfordult tanítóként. Az előadás vezérszála Pákay Zsolt 16-17. századi balatoni török időket kutató munkássága volt. A gazdag életút és kutatómunka bemutatása mellett a rendezvény különlegessége volt, hogy Pákay Zsolt fia, unokái, déd- és ükunokái is jelen voltak, de rajtuk kívül jó néhány egykori tanítvány is megjelent, így több személyes történettel is gazdagodott ez a nap Hangodi László az előadása után.

Néhai Pákay Zsolt tanár, történész életútjába adott betekintést Hangodi László. Az első sorban piros ingben ül Pákay Ákos, Pákay Zsolt fia

Fotó: szervezők

Az év elején adta hírül a Badacsonytördemicen működő Jövőnkért Egyesület, hogy a Magyar falu program Falusi Civil Alap által közösségi programok szervezésére nyertek támogatást. Ennek köszönhetően hét alkalommal rendezhetnek a településen kulturális teadélutánt, amelyből négy már lezajlott.