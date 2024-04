Az eseményen megjelent Navracsics Tibor közigazgatási területfejlesztési miniszter, aki feltette azt a kérdést, miért is ültetünk fákat háborús, inflációs helyzetben, amikor mindenki a jövő miatt aggódik. Majd rögtön megválaszolta, a KDNP több mint egy hónapja úgy döntött, minden vármegyében faültetési akcióval hívja fel a figyelmet a jövőről való gondoskodás fontosságára. – Aki fát ültet, az optimista, tudván, a következő nemzedékek fogják tevékenységének gyümölcsét élvezni. Mi is erre gondolunk itt, Veszprém vármegyében is – mondta el, hozzátéve, ez az országos akciójuk utolsó helyszíne. A miniszter hangsúlyozta, céljuk jelezni, hogy bíznak a jövőben, a jövő emberiségében, már a jelenben fontosnak tartják, hogy tegyenek azért, hogy jövőnk virágzó legyen. – Ez mintegy hozzájárulás ahhoz, hogy gyermekeink, unokáink jólétben, békében élhessék életüket, többek között élvezzék a fák gyümölcsét.

Faültetési akciót kezdeményezett a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a veszprémi Szent László-templom kertjében

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Halmay Gábor önkormányzati képviselő és -jelölt, a KDNP vármegyei szervezője köszöntőjében bemutatta a párt Veszprém vármegyei jelöltjeit, akik besegítettek az akcióban. Ők Lasztovicza Máté tapolcai, Kulics Márta felsőörsi és Kiss András lókúti polgármesterjelölt, illetve Illés Hajnalka balatonfüredi, Nagyidai Nándor, Szőkéné Vízi Gabriella és Regős Gergely felsőörsi képviselőjelölt.

A faültetési akció a Szent László-plébánia eddig üres területén zajlott, ahol egy kis gyümölcsöskertet hoztak létre, bízva abban, hogy a vármegye több településén folytatni tudják a hasonló akciókat. A munkák előkészítéséhez az egyházközség tagjai önkéntesen csatlakoztak, így a délután folyamán helyükre kerültek a kajszi-, a körte- és az almafacsemeték.