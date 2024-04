Tavasz van, tudjuk, hogy ilyenkor van soron a gyümölcsfák virágzása, rengetegszer láttuk már, de mindig rácsodálkozunk erre a rövidebb ideig tartó különlegességre, amit nem lehet nem szeretni. Ezzel a látvánnyal érdemes feltöltekezni, erőt, jókedvet nyerni belőle. A kertészek tudják, a Bakonyban is.

Bő termést ígér a cseszneki cseresznyefa idén

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Megnézhetjük egészen közelről a gyümölcsfavirágokat a szirmok közé bújó rovarok mozgását követve, és megcsodálhatjuk kissé távolabbról is, amikor a faágak feketéje kontrasztot alkot a fehér cseresznyeszirmokkal. Egyben ez a tömeg szinte befogadhatatlanul sok gyönyörűség. S bő termést ígér a cseszneki cseresznyefa idén, mellette az almafa szintén – ezt mutatja a virágzás, de ezt még sok más befolyásolhatja.

A zirci kórháznál van ez a beoltott, így két színben is szirmot bontó szépség

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A zirciek közül többen is lefotózzák mostanában a japán díszcseresznyefákat. Jobb képek is készülnek a miénknél, de azért azt mi sem hagyhattuk ki, amelyik az Erzsébet-kórháznál található, azt a beoltottat, ami így két színben is szirmot bontó szépségnek nevezhető.