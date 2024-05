A város ballagásai 1966 óta különböznek az országszerte megrendezett eseményektől, ugyanis a Városi Tanács vezetőségének döntése értelmében az összes városi középiskola végzős diákja a város utcáin dalolva vonul végig. Nem volt ez másképp közel hat évtizeddel később sem. A kastélyudvaron a schwetzingeni Hebel-Gymnasium kórusa magyarul adott elő két dalt, majd Unger Tamás alpolgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, az emberiségnek az az igénye, hogy közössége tagjait valamilyen formában felnőttnek, érettnek nyilvánítsa, vélhetően egyidős magával az emberiséggel. A ballagók most életük e pontjához értek.

Soha nem feledik tanáraik intelmeit a pápai végzősök Fotó: Haraszti Gábor

– Legyenek ezért nyitottak, alkalmazkodók, bátrak és következetesek! Mindenekelőtt azonban legyenek most hálásak, legyenek boldogok! Legyenek egy kicsit szomorkásak, hogy majd annál vidámabbak legyenek! Lépjenek a választott útra, nézzenek előre, olykor azért vissza is, és ha úgy adódik, térjenek is vissza. Hiszen már örökké pápai diákok maradnak. Isten önökkel – búcsúzott a ballagóktól az alpolgármester.

A diákok nevében Kulcsár Anna, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma tanulója búcsúzott többek között a tanáraiktól.

– A legnagyobb köszönettel tartozunk önöknek minden fáradalmas percért, amit a tanításunkba fektettek. Köszönjük a sok-sok segítséget, az útmutatást, sőt még a felelősségre vonást is, higgyék el, nem feledjük, mire tanítottak meg minket. Örökre hálásak leszünk családtagjainknak is, hiszen soha nem engedték el a kezünket, minden bukkanón átsegítettek minket. Búcsúzunk a várostól is, az Esterházy-kastélytól, a Fő tértől, a Várkerttől, a Kossuth utcától. Bár ez a búcsú csak átmeneti, hiszen bármikor visszatérhetünk nosztalgiázni – mondta a refis ballagó.

Az eseményen Áldozó Tamás polgármester jelképesen felnőtt pápai polgárrá fogadta a végzősöket, akiket Domonkos Luca és Horváth Bendegúz képviselt a színpadon, és vette át a város címerével díszített láncot és emléklapot. Az ünnepi műsorban Uriel Gomez, Sarlós Amina, Antal Vivien, Radics Petra, Stankovics Luca, Csiba Dóra, Dan Bettina, Zavada Bianka és Legény Balázs működött közre.