Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő beszédében elmondta, kötődik a szentkirályszabadjai repülőtérhez, hiszen hosszú évekkel ezelőtt fiaival itt látott leszállni egy MIG-21-est, ami fantasztikus élmény volt számára, majd több mint tíz éven át székesfehérvári alakulatok tisztjeinek, altisztjeinek angol nyelvet tanított, sok tanítványa volt a harci repülőezredből is.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Az emlékmű emlékeztet minket egy valóban legendás ezredre, sok-sok néven, sok-sok különböző szervezeti formában szolgáltak itt magyar katonák a repülőbázison, amely 1938-ban egy füves repülőtérként kezdte pályafutását. Nem csak a veszprémiek lehetnek büszkék arra, hogy itt áll ez az emlékmű, hanem mi mindannyian, akik a 8-as út mellett látjuk ezt a valóban impozáns helikoptert – fogalmazott.

Ovádi Péter kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője azzal kezdte, Veszprém a királynék városa, a sportok városa, és igazi katonaváros is, amire nagyon büszkék a helyiek, hiszen a katonaság benne van a veszprémi identitásban, és most egy emlékmű formájában is méltó mementót állít a közösség azoknak a hősöknek, akik katonai szolgálatot teljesítenek. – Hadd emeljem ki az összefogást az emlékmű kapcsán. A kivitelezés fantasztikus lett. Veszprém egy újabb olyan emlékművel gyarapodott, amire büszkék lehetünk – hangsúlyozta a parlamenti képviselő.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere szerint az emlékmű más üzenetet hordoz azoknak, akiknek a hivatása, az élete ehhez a repülőtérhez kötődött, mint azoknak, akik civilként hallottak arról, hogy itt Veszprém közelében van egy katonai repülőtér.

– A mögöttem lévő emlékmű az elmúlt tizenöt esztendő veszprémi sikerének is az egyik esszenciája. Az a gondolkodás, ami ezt is létrehozta: az elmúlt évtized veszprémi sikereinek az egyik kulcsa az volt, hogy mindig volt egy olyan helyi akarat, ami valamit nagyon szeretett volna – mutatott rá a városvezető, aki szerint Veszprém olyan hely, ahol az álmok teljesülnek. Hozzátette, a katonáknak Veszprémben mindig megvolt a tisztelete és presztízse, és ez így van ma is. Szerinte az emlékmű kapcsán a helyi hagyományőrzők nem lankadtak, és bármilyen nehézségbe is ütköztek, nem adták fel azt a reményt, hogy az emlékművet felállítsák. – Ők voltak a lelke ennek az építkezésnek – jelentette ki.

A rendezvényen mások mellett jelen volt Koller József dandártábornok, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis és a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság korábbi parancsnoka, Könczöl Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság megbízott parancsnoka, valamint a Szentkirályszabadjai 87. Bakony Harci Helikopter Ezred volt vezetői, az egykori alakulat személyi állománya, és az emlékmű megvalósításában közreműködők. Kulturális műsort a Magyar Honvédség Légierő Zenekar adott az ünnepségen felcsendülő legendás indulókkal.