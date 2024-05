A kultúrházban az érdeklődőknek Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, hogy a június kilencedikei két választás csak látszólag áll egymástól távol, valójában összefügg. – A döntéseink az elkövetkező öt évre alapvetően befolyásolhatják hazánk és Európa, Tapolca és Diszel sorsát is. Mostantól mindig egy napon lesznek az európai parlamenti és a helyhatósági választások, ötévente. A közös cél viszont a világ jobbá tétele, a háború és a béke kérdése. Bár nagyon távolinak tűnik ez, de a hétköznapi életben is fontos a béke. Más a mai Európa, mint ami például 2009-ben volt. Sok vitánk van az unióval, de mindenki irigyelte azt. Most mégis azt látjuk, hogy az unió bizonytalan abban, hogy mi az eredeti küldetése a jövőt illetően, és hogy miként bánjon saját tagjaival. A béke céljával jött létre, ez mostanáig remekül működött, de ma háborúban vesz részt. Ezért európai színtéren is fontos, hogy olyan emberek üljenek az Európai Parlamentben, akik a békéért állnak ki. A Fidesz–KDNP folyamatosan a béke pártján áll, mi, magyarok jól tudjuk, hogy mit jelent a háború. A Fidesz–KDNP képviselői nyíltan kampányolnak a saját igazuk mellett. Ez az, ami békét teremthet Tapolcán és Diszelben is. Ez az, ami megadja a lehetőséget az ittenieknek, hogy olyan tapolcai városvezetés legyen, amelyik odafigyel Diszel fejlesztésére – mondta a miniszter.

A miniszter szerint fontos a városrészben élők igényeinek kielégítése

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Lasztovicza Máté, a Fidesz polgármesterjelöltje bemutatkozott, majd a városrésszel kapcsolatos terveiről szólt.

Horváth Miklósné, a kerület önkormányzati képviselőjelöltje terveiről szólva elmondta, hogy fontos lenne a diszeliek számára, hogy a kultúrházat visszakapják. – Helyi lakos legyen a programszervező, legyen olyan sok esemény, amilyen évtizedekkel ezelőtt volt. A fiatalok részére legyen nyitott a tetőtéri helyiség. A régi iskola most üresen álló épületét turisztikai célra hasznosíthatnánk helyi vállalkozók és lakosok bevonásával, bevételt hozhatna a városrésznek, amelyet fejlesztésekre lehetne fordítani. A helyi járatok sűrítését a helyiek igényeinek megfelelően kellene megoldani, a környezetünk megóvása érdekében pedig egy helyi lakost kellene foglalkoztatni falugondnokként – mondta a képviselőjelölt.