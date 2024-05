– Gyermekként is szólok most ünnepi beszédemben és azokra az őseinkre is gondolok, akik távol vannak tőlünk térben vagy időben. Attól is szép anyák napja, hogy tavasszal tartjuk meg, amikor újra sarjad a természet, új élet keletkezik. Azokat köszöntjük ilyenkor, akiknek az életünket köszönhetjük. A magyar nyelv legcsodásabb szavai közé tartozik az édesanya és az élet is. A legfontosabbak nekünk és mindannyiunkat összekötnek. Biztonságot, békét adnak. A hétköznapok biztonságát adó szó az anya. Az édesanyák pedig az aggódást élik meg nap mint nap, de a gyerekeknél nincs igazibb boldogság. Egy-egy édesanya esetében és a közösségépítés szintjén is így van ez, például Porván. Minden anyának hálásak lehetünk, hogy biztonságot ad a gyerekeinek és ezáltal közös jövőnket biztosítja – mondta el Szili Katalin és saját édesanyjához fordult. Szavai szerint neki köszönhet mindent, ami lett és azért is hálás, amit a mai napig kap tőle.

A porvai önkormányzat rendezvényén a kis bakonyi faluban Veinperlné Kovács Andrea polgármester azzal kezdte beszédét, hogy anyák napjának vasárnapján olyan reggelre ébredtünk, amilyenről a gyerekdalok szólnak, orgonaillatúra. Meggyőződése, hogy ez az ünnep mindenkit megérint. Ő is legszebb szavunknak tartja azt, hogy édesanya, és szerencsésnek érzi magát azért, hogy gyermekei így szólítják, azért még inkább, hogy unokáinak is örülhet. Tőlük egy hátizsákból előhúzott rajz a legnagyobb jutalom neki, és úgy véli, sok más nagyszülőnek is. Szavai szerint a falu közösségének fontos ünnep anyák napja, amikor elismerjük azok áldozatos gondoskodását, akiknek sok olyat köszönhetünk, ami szinte magától értetődő, s így van ez a világ minden táján.